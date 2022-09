Le puntate di Un posto al sole continueranno a tingersi di giallo. Archiviate le vicende di Lello Valsano e della sparatoria in cui è morta Susanna, nei prossimi episodi della soap partenopea, Marina e Roberto rischieranno la vita, perché qualcuno ce l'avrà a morte con loro. Nella serata di martedì 20 settembre, la polizia arriverà a Palazzo Palladini per indagare su quanto accaduto ai due imprenditori, restati coinvolti in un attentato. Nel momento in cui le forze dell'ordine arriveranno, i sospettati saranno tanti e la lista dei nemici degli ex coniugi Ferri sarà lunga.

Un posto al sole, anticipazioni 20/9: Marina e Roberto rischiano la vita

Marina e Roberto avrebbero voluto convivere serenamente, dopo le rispettive delusioni amorose, ma la loro convivenza verrà messa a dura prova da un episodio spiacevole. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Giordano e Ferri resteranno coinvolti in un attentato, che minerà la loro sicurezza e metterà a rischio le loro vite. Le anticipazioni dell'episodio della soap partenopea rivelano che, fortunatamente, la coppia uscirà illesa, ma ci sarà un grande trambusto e preoccupazione a Palazzo Palladini. I condomini, infatti, saranno scossi e in ansia per i due inquilini. In particolar modo, durante la serata di martedì 20 settembre, la polizia arriverà a Palazzo Palladini, per capire chi possa avercela tanto con gli ex coniugi Ferri.

Un posto al sole, episodio 20/9: la polizia ha una lunga lista di sospettati che odiano Marina e Roberto

Marina e Roberto non hanno avuto una vita tranquilla. Nelle puntate di Un posto al sole, Giordano e Ferri non hanno sempre mezzi leciti per raggiungere i loro scopi. Pertanto, nel corso degli anni, i due imprenditori si sono fatti molti nemici sul loro cammino.

Le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole di martedì 20 settembre rivelano che, quando la polizia arriverà a Palazzo Palladini, la lista dei sospettati che ce l'hanno a morte con i due fidanzati sarà molto lunga. Al momento non sono trapelati ulteriori dettagli sui nominativi su cui si concentreranno le forze dell'ordine, ma è ipotizzabile che le indagini partiranno dagli affetti più cari e inizieranno a sospettare su chi ha vissuto a stretto contatto con la coppia.

Un posto al sole, puntata 20/9: fra i sospettati potrebbero esserci Silvana, Lia, Fabrizio e Lara

Analizzando le recenti puntate di Un posto al sole, senza andare troppo lontano, la polizia potrebbe concentrare le indagini sulle domestiche di Roberto: Silvana e Lia Longhi. Per quanto riguarda la prima, era stata licenziata in tronco, accusata ingiustamente di avere rubato un gioiello. La seconda, invece, è stata appena assunta, ma è arrivata, misteriosamente, a casa di Ferri, senza essere stata ingaggiata dall'agenzia. Silvana potrebbe nutrire un risentimento contro l'imprenditore, dopo essere stata cacciata e avere perso il lavoro, mentre Lia potrebbe nutrire astio a causa di qualcosa, ancora non noto, che risale al passato.

Inoltre, anche Fabrizio Rosato potrebbe avercela a morte con la coppia, dopo il tradimento di sua moglie ai suoi danni e la fine del matrimonio con Marina. Anche Lara Martinelli potrebbe volere rovinare la vita ai due fidanzati, non essendo mai stata amata da Roberto, che l'ha sempre preferita alla sua ex moglie.