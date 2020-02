Anche se l'attenzione generale nel nostro paese in questa fase è rivolta completamente all'emergenza Coronavirus, proseguono anche le rilevazioni elettorali sul consenso ai partiti. Tra queste è da segnalare il consueto sondaggio Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana e divulgato il 24 febbraio.

Lega sempre primo partito anche se in flessione, Partito Democrarico e Italia Viva in calo, Fratelli d'Italia stabile, Movimento 5 Stelle e Forza Italia in leggera risalita. Sono questi gli elementi più importanti della rilevazione.

La politica sembra essere in una fase di confronto politico meno aspro per via del Coronavirus

I casi di contagio, diffusi soprattutto nel nord Italia ma ora estesi anche ad altre Regioni, e la ricerca di misure per fronteggiare la situazione, sembrano avere dato vita ad una situazione di maggiore calma con la sola eccezione del litigio tra il Governatore della Lombardia Attilio Fontana e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e le consuete, ormai, punzecchiature tra lo stesso Conte e il numero uno della Lega Matteo Salvini.

Nelle fasi emergenziali, di solito, la tendenza è quella di un sentimento dell'opinione pubblica solitamente più vicino al Governo che deve prendere le decisioni delicate.

In quest'ottica si può spiegare forse il leggero calo della Lega che è data in ribasso dell'1,1% rispetto alla settimana precedente, ma che con il suo 31,3% rimane di gran lunga il primo partito italiano.

Essa mantiene oltre 10 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore.

Il Partito Democratico infatti è quotato in calo dello 0,5%. Ed è dato appena sopra la percentuale del 20%: per la precisione il 20,1%. In flessione anche Matteo Renzi: Italia Viva per Swg non decolla ed è quotata al 3,8% con un calo dei consensi dello 0,4% rispetto alla rilevazione precedente.

Dopo tante settimane di continua crescita, questa volta resta stabile il valore di Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni conferma il dato della settimana precedente, a quota 11,3%.

Inversione di tendenza per Movimento 5 Stelle e Forza Italia in recupero

In leggero recupero il Movimento 5 Stelle che fa registrare una inversione di tendenza dopo un lungo periodo di calo dei consensi. I pentastellati, nella rilevazione pubblicata dal Tg diretto da Enrico Mentana, crescono in una settimana dal 13 al 13,4% dando un piccolo segnale di ripresa. Torna a guadagnare qualche consenso anche la forza fondata e diretta da Silvio Berlusconi: Forza Italia sale dal 5,1% al 5,4%.

Cresce anche la Sinistra /Articolo Uno con il 3,3% dei consensi (+0,4% rispetto alla precedente settimana). Azione di Carlo Calenda è quotata al 3,1%, mentre i Verdi mantengono il loro valore al 2,3%.

Crescono lievemente anche +Europa al 2,2% e Cambiamo che arriva all'1,3%.