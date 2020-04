Dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte di venerdì 10 aprile, nella quale il premier ha accusato direttamente Giorgia Meloni e Matteo Salvini di far circolare menzogne e falsità sul Mes, è seguita l'immediata replica dei due leader di centrodestra.

In particolare Matteo Salvini è tornato a parlare della vicenda in due interviste rilasciate ieri al Tg1 e al Tg4 l'ex Ministro dell'Interno si è scagliato contro Conte e ha parlato delle accuse ricevute in diretta, definendo il premier indegno della carica di Presidente del Consiglio.

Il leader della Lega ha espresso seria preoccupazione per la situazione economica dell'Italia, spiegando di sperare che il Governo non pecchi di presunzione in questo delicato momento.

L'intervista al Tg1: 'Mia figlia mi chiede perché Conte ce l'ha con me'

In un'intervista al Tg1 Matteo Salvini è tornato a parlare di Giuseppe Conte, che lo aveva attaccato in diretta durante la conferenza stampa nella quale è stata comunicata la proroga delle chiusure fino al 3 maggio.

Il leader della Lega ha raccontato che la figlia gli ha posto una domanda particolare su Conte: "Papà, ma perché quel signore in televisione ce l'ha con te, ti attacca e ti insulta?

Le ho risposto: lascia perdere, è Pasqua, si perdona". Salvini è tornato a parlare poi ancora del Mes, ribadendo che la Lega è stato l'unico partito ad aver votato contro sia a Roma che a Bruxelles., aggiungendo: "Più per gli attacchi di Conte mi è dispiaciuta la chiusura alle proposte che abbiamo fatto per migliorare i decreti del Governo. Avevamo chiesto di rinviare il pagamento delle bollette per le famiglie fino a settembre e ci hanno detto di no.

Avevamo chiesto un contributo per gli affitti e ci hanno detto di no. Pare che qualcuno voglia far da solo e non ci ascolti. Le offese mi scivolano addosso, è Pasqua e perdoniamo tutto", ha detto Salvini.

Sul dialogo con il Governo, l'ex ministro dell'Interno ha espresso la sua pronta disponibilità: "Noi ci siamo, siamo pronti, ma spero che il Governo non pecchi di presunzione e faccia tutto da solo.

Mi auguro che i no alle proposte della Lega non siano un dispetto politico".

Salvini al Tg4: 'Credo che Conte non abbia compreso la situazione che sta vivendo l'Italia'

Al Tg4 Matteo Salvini si è scagliato nuovamente contro il premier Conte: "Da un presidente del Consiglio gli Italiani si aspettano soluzioni e non insulti alle opposizioni. Credo che, a differenza di Mattarella, Conte non abbia compreso l'emergenza dell'Italia. Non è degno di ricoprire una carica come quella della Presidenza del Consiglio".

Parole dure, quelle del leader leghista, che nell'intervista ha parlato anche della sua telefonata con il presidente Mattarella.

In particolare Salvini sostiene di aver riferito al Capo dello Stato la propria vicinanza ai sindaci italiani e la grande difficoltà economica che stanno vivendo in questo momento i lavoratori, gli artigiani e gli imprenditori, che non aspettano altro di poter tornare a lavorare: "Ho comunicato a Mattarella il mio pensiero: prima si potrà tornare a lavorare, adottando tutte le sicurezze possibili per i lavoratori e meglio è", ha dichiarato Salvini.