Concerti col Green Pass. Il nuovo decreto del Governo ha introdotto l'obbligo della certificazione verde, detta anche Green Pass, per tutta una serie di attività e di eventi. Tra questi ci sono anche i concerti, sia al chiuso che all'aperto. Il nuovo obbligo entrerà in vigore a partire dal prossimo 6 agosto. Resta l'obbligo del distanziamento per questo tipo di eventi. Confermata inoltre la chiusura dei locali e delle discoteche.

Green pass obbligatorio anche per i concerti

Il Governo Draghi ha deciso di introdurre il Green Pass obbligatorio. La certificazione verde sarà valida a partire dal 6 agosto per tutta una serie di eventi sarà necessario aver ricevuto almeno una dose di vaccino o aver effettuato un tampone con esito negativo, nelle ultime 24 ore, oltre ad essere guariti dal Covid.

Oltre ai concerti sarà necessario per poter entrare in locali, bar e ristoranti, soltanto se si consuma all'interno del locale al tavolino. Al tempo stesso è valido per poter entrare nelle palestre, nei musei, nei cinema e teatri, negli stadi e nei palazzetti per gli eventi di tipo sportivo e artistico. Gli unici esentati da questa misura sono i minori di 12 anni e quanti non possono fare il vaccino per ragioni di salute, dietro idonea certificazione di un medico che sarà rilasciata secondo i parametri dettati dal Governo.

Il nuovo decreto del governo

Secondo il contenuto del decreto legge, approvato in Consiglio dei Ministri nonostante il parere contrastante di governatori e dei partiti della maggioranza, al fine di ottenere il Green Pass basterà aver ricevuto almeno una dose del vaccino contro il Covid-19, aver effettuato un tampone dall'esito negativo nelle ultime 48 ore, oppure essere guariti dal Covid-19 entro 6 mesi.

Il governo ha deciso che il Pass è obbligatorio in tutte le zone, dalla bianca alla rossa, sempre nel caso in cui le attività e i servizi siano consentiti. Il nuovo decreto, che entra in vigore dal 23 luglio, potrà comunque essere oggetto di modifiche da parte del Parlamento: resta aperta quindi, almeno per il momento, la possibilità di introdurre modifiche correttive a questo decreto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le nuove regole per i concerti

Con il Green Pass (chiamato anche certificazione verde) anche il mondo dei concerti subirà importanti cambiamenti. Anche per questo settore la data da segnare in calendario resta la stessa, il 6 agosto. Le nuove regole valgono senza distinzioni per tutti gli spettacoli e gli eventi dal vivo, sia al chiuso che all'aperto.

Vige l'obbligo per tutti gli eventi in programma di prevedere solamente posti a sedere già assegnati, e con il distanziamento di un metro per tutti quegli spettatori che non sono conviventi. Continueranno invece a restare chiuse le discoteche.