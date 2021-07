Possibili novità in arrivo per quanto riguarda la tassa sulla televisione, ovvero il Canone Rai. La tassa potrebbe essere a breve esclusa dalla bolletta dell'energia elettrica. Secondo le direttive emanate dall'Unione europea, che il governo Draghi dovrebbe recepire, vi è l'intenzione di escludere dalla bolletta dei consumi elettrici ogni tipo di cosiddetto "onere improprio", così come imposto dall'Europa in fase di accordo sul Recovery Plan.

Possibile addio al Canone Rai in bolletta

Le disposizioni europee, comunque, impongo solo l'esclusione del pagamento della tassa di possesso sulla tv dalla bolletta dell'energia elettrica.

Di conseguenza, in caso di esclusione dell'imposta sulla tv dalla suddetta bolletta, si ritornerebbe a pagare il canone Rai separatamente.

Impegno su Canone Rai legato al Recovery Plan

Il governo Draghi sembra dunque intenzionato a rispettare quelli che sono gli accordi presi con l'Unione europea nell'ambito del Recovery Plan, ossia escludere quelli che sono gli oneri impropri dalla bolletta dell'energia elettrica. La procedura di esclusione della tassa sulla tv potrebbe essere inserita nel disegno di legge sulla concorrenza e dovrebbe seguire l'iter parlamentare. Disegno di legge che dovrebbe arrivare giovedì prossimo in Consiglio dei ministri, data in cui si potrebbero avere delucidazioni in merito all a possibile esclusione del Canone dalla bolletta.

La tassa sulla tv inserita in bolletta nel 2015

La tassa di possesso sulla tv venne inserita nella legge di Stabilità del 2015 dal governo guidato dall'allora premier Matteo Renzi. Da allora, la tassa di nove euro mensili per dieci mensilità, come contributo per la tv pubblica, è andata ad incrementare le spese della bolletta elettrica con quello che dall'Unione europea viene definito appunto come onere improprio.

La misura voluta dall'ex premier Renzi mirava anche a scovare gli evasori fiscali, proprio imponendo il pagamento del Canone attraverso la bolletta elettrica. Esclusi dal pagamento solo gli over 75 possessori di un apparecchio televisivo, ma mediamente apposita dichiarazione firmata. Secondo le prime informazioni acquisite in merito alla vicenda, non ci sarebbe però alcuna certezza sull'inserimento del testo nel disegno di legge sulla concorrenza.

Ma, di fatto, ci sarebbe l'imposizione da parte di Bruxelles di legiferare sull'esclusione del Canone Rai dalla bolletta dell'energia elettrica entro e non oltre il mese di dicembre 2022.