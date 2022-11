Il mondo delle notizie è complesso e le storie, così come le foto false spesso vengono ampiamente condivise sui social media. Il team editoriale di Blasting News individua ogni settimana le bufale più popolari e le informazioni fuorvianti per aiutarti a distinguere il vero dal falso. Ecco le fake news più condivise di questa settimana.

Mondo

Pulisic non aveva il messaggio "it's called soccer" sotto la sua maglia durante i Mondiali in Qatar

Affermazione falsa: gli utenti dei social media di tutto il mondo hanno condiviso una foto del giocatore della nazionale statunitense Christian Pulisic in cui appare mentre solleva la sua maglia e presumibilmente mostra il messaggio "Si chiama Soccer!". Secondo i post, l'immagine sarebbe stata scattata durante i Mondiali di calcio di quest'anno in Qatar.

Verità:

Una ricerca per immagini inversa mostra che la foto di Pulisic è stata originariamente pubblicata il 13 novembre 2021 sull'account Twitter ufficiale della nazionale di calcio degli Stati Uniti.

Nell'immagine originale è possibile notare che il messaggio sotto la maglia di Pulisic è diverso: "Man in the mirror".

L'immagine falsa potrebbe essere interpretata come una sorta di provocazione da parte del giocatore americano, visto che la stragrande maggioranza dei Paesi del mondo chiama il calcio "football" mentre negli Usa viene chiamato "soccer".

Los quiero eliminados en primera ronda. pic.twitter.com/h7awwDCi3v — Inti 🌿 (@Intibonomo) November 21, 2022

USA/Canada

Il gruppo di regolamentazione medica dell'Ontario non ha suggerito che "le persone non vaccinate sono malate di mente"

Affermazione falsa: utenti di TikTok negli Stati Uniti e in Canada hanno condiviso un video in cui si sostiene che il College of Physicians and Surgeons dell'Ontario, l'ente che regolamenta la pratica della medicina nella provincia canadese, sta "suggerendo ai medici dell'Ontario che le persone 'non vaccinate' siano malate di mente e hanno bisogno di farmaci psichiatrici".

Il video include un filmato del medico dell'Alberta William Makis durante un'intervista con l'attivista canadese di estrema destra Laura-Lynn Tyler Thompson.

Verità:

Una ricerca per immagini inversa mostra che durante l'intervista, pubblicata il 18 novembre 2022 sulla piattaforma video Rumble, Makis sostiene che il College of Physicians and Surgeons dell'Ontario ha inviato una "lettera o un promemoria" ai suoi affiliati "suggerendo" loro che "ogni loro paziente non vaccinato, dovrebbe considerare che ha un problema mentale, e che dovrebbe essere messo sotto farmaci psichiatrici".

In una dichiarazione rilasciata a Reuters, Shae Greenfield, portavoce del College of Physicians and Surgeons of Ontario, ha affermato che Makis non è un membro affiliato e ha travisato una linea guida pubblicata sulla pagina delle FAQ dell'organizzazione sul trattamento dei pazienti che richiedono esenzioni mediche dai vaccini COVID-19.

La guida include situazioni mediche legittime per le quali i medici possono indicare l'esenzione, come le reazioni allergiche ai vaccini o un episodio diagnosticato di miocardite o pericardite a seguito di un vaccino mRNA.

In nessun punto il testo afferma, o implica, che tutti i pazienti che non vogliono sottoporsi al vaccino siano malati di mente. Suggerisce solo che in casi come la tripanofobia (un'intensa paura degli aghi), i medici possono aiutare i pazienti prescrivendo farmaci o psicoterapia.

Europa

L'ex presidente russo non ha twittato per offrire alla Polonia "i migliori sistemi di difesa aerea"

Affermazione falsa: gli utenti dei social media in Europa hanno condiviso uno screenshot di un presunto tweet postato dall'account ufficiale dell'ex presidente russo Dmitry Medvedev in cui si afferma che "la Russia è pronta a fornire alla Polonia i migliori sistemi di difesa aerea per prevenire ulteriori aggressioni dall'Ucraina".

Verità:

Una ricerca degli account Twitter inglesi e russi di Medvedev, compresi i messaggi cancellati o archiviati, mostra che non c'è stato alcun post che offrisse attrezzature di difesa alla Polonia.

Il falso messaggio di Medvedev ha iniziato a circolare sui social media il 17 novembre 2022, due giorni dopo che un missile ha colpito il villaggio polacco di Przewodów, a meno di 10 km dal confine ucraino.

Il governo polacco e la NATO sostengono che le prove indicano che l'esplosione è stata causata da un missile della difesa aerea ucraina. Kiev, tuttavia, nega questa versione e sostiene che il missile sia stato lanciato dalla Russia.

America Latina

Il Canada non ha approvato una legge che permette l'"eutanasia dei bambini depressi"

Affermazione falsa: gli utenti dei social media in America Latina hanno condiviso l'affermazione che il Canada ha approvato una legge che permette "l'eutanasia dei bambini depressi" senza il consenso dei genitori.

I post sono accompagnati da uno screenshot del conduttore di Fox News Tucker Carlson e da un collage del primo ministro canadese Justin Trudeau accanto alla mano di un bambino e alla frase "Eutanasia!".

Verità:

Una ricerca per immagini inversa mostra che lo screenshot è stato preso dall'edizione del 26 ottobre di "Tucker Carlson Tonight" di Fox News.

Nella clip, Tucker Carlson afferma che "entro marzo, una nuova legge permetterà ai medici di uccidere i bambini senza il permesso dei genitori... perché sono depressi".

A seguito di una sentenza della Corte Suprema del 2015, nel giugno 2016 il Codice penale canadese è stato modificato per legalizzare la morte assistita per gli adulti malati terminali. Nel marzo 2021, una nuova legge chiamata C-7 ha esteso l'ammissibilità a malattie come il Parkinson e la sclerosi multipla.

La legge canadese attuale, tuttavia, stabilisce che per essere idoneo all'eutanasia il paziente deve, tra gli altri requisiti, essere maggiorenne e avere una "condizione medica grave e irrimediabile".

In una dichiarazione rilasciata all'AFP, Natalie Mohamed, consulente per le relazioni con i media di Health Canada e dell'Agenzia per la salute pubblica del Canada, ha affermato che non esiste alcuna sezione della legge "che consenta ai minori di ricevere assistenza medica per morire, con o senza il consenso dei genitori".

🇨🇦 #Canadá acaba de aprobar la eutanasia de niños deprimidos. Tucker Carlson compara esto con lo que estaban haciendo los nazis en Alemania en la década de los 40: matar a los débiles...

A esto lo llaman sociedad de progreso...

pic.twitter.com/LN1H5X2nlA — Media News 📡 (@OkMediaNews) November 1, 2022

Asia

L'ex giocatore della Costa d'Avorio e del Chelsea Didier Drogba non si è convertito all'Islam

Affermazione falsa: gli utenti dei social media dei Paesi a maggioranza musulmana dell'Asia meridionale, come il Bangladesh, hanno condiviso l'affermazione che l'ex giocatore della Costa d'Avorio e del Chelsea Didier Drogba si è convertito all'Islam.

I post sono accompagnati da una foto di Drogba in preghiera.

Verità:

In un post sul suo account Twitter ufficiale del 7 novembre 2022, Drogba ha dichiarato: "Questa storia sta diventando virale ma non ho cambiato religione".