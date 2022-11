Il mondo delle notizie è complesso e le storie, così come le foto false spesso vengono ampiamente condivise sui social media. Il team editoriale di Blasting News individua ogni settimana le bufale più popolari e le informazioni fuorvianti per aiutarti a distinguere il vero dal falso. Ecco le Fake News più condivise di questa settimana.

Mondo

Questa immagine non mostra dozzine di jet privati in Egitto per la COP27

Affermazione falsa: Gli utenti dei social media di tutto il mondo hanno condiviso la foto di un aeroporto con decine di piccoli aerei, accompagnata dall'affermazione secondo cui nella foto ci sono alcuni degli "oltre 1.500 jet privati" che sarebbero atterrati in Egitto per la COP27, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si è tenuta a Sharm el-Sheikh tra il 6 e il 18 novembre.

Verità:

Una ricerca per immagini mostra che la foto condivisa sui social media è stata scattata all'Orlando Executive Airport durante la convention e la mostra sull'aviazione d'affari della NBAA (National Business Aviation Association) del 2012.



La stessa immagine è stata pubblicata in articoli di siti web di aviazione per promuovere le edizioni 2016 e 2022 della convention NBAA.



Una persona che lavora nell'aviazione egiziana, che ha chiesto di non essere nominata, ha dichiarato all'AFP il 10 novembre che più di 400 jet privati sono atterrati nel Paese per la COP27.

🚨Los más de 1.500 Jets Privados del #COP27 te recuerdan que estás emitiendo CO2 ahora mismo por respirar y que la culpa de todos los problemas del mundo es TUYA



Por favor,deja de respirar para que ELLOS puedan quemar queroseno sin limitaciones🙏



Y por favor,no te reproduzcas👍 pic.twitter.com/PZGMBgP7a9 — Daniel Alonso (@danialonpri) November 8, 2022

USA

L’affermazione di Trump secondo cui il livello degli oceani salirà solo di pochi millimetri nei prossimi 200 o 300 anni è falsa

Affermazione falsa: In un discorso del 15 novembre, in cui ha annunciato la sua terza candidatura alla presidenza, Donald Trump ha fatto la seguente dichiarazione: "Non si può nemmeno nominare la parola nucleare; è troppo devastante.

Non si parla d'altro che del Green New Deal e dell'ambiente, che secondo loro potrebbe distruggerci tra 300 anni. Eppure le armi nucleari, che distruggerebbero il mondo immediatamente, non vengono mai nemmeno discusse come una minaccia importante. Ve lo immaginate?". "Dicono che l'oceano si innalzerà di un ottavo di pollice (pochi millimetri) nei prossimi 200 o 300 anni, ma non si preoccupano delle armi nucleari che possono distruggere interi Paesi con un solo colpo", ha aggiunto.

Verità:

Un rapporto pubblicato lo scorso aprile dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti informa che "se saremo in grado di ridurre in modo significativo le emissioni di gas serra, si prevede che il livello del mare degli Stati Uniti nel 2100 sarà mediamente più alto di circa 0,6 metri rispetto al 2000".

Il rapporto del NOAA afferma inoltre che "in un futuro con elevate emissioni di gas serra e un rapido collasso della calotta glaciale, i modelli prevedono che l'innalzamento medio del livello del mare per gli Stati Uniti contigui potrebbe essere di 2,2 metri entro il 2100 e di 3,9 metri entro il 2150".

Secondo il documento, l'innalzamento del livello medio globale del mare è dovuto a due fattori: "In primo luogo, i ghiacciai e le lastre di ghiaccio di tutto il mondo si stanno sciogliendo e stanno aggiungendo acqua all'oceano. In secondo luogo, il volume dell'oceano si sta espandendo a causa del riscaldamento delle acque".

Europa

Il bambino che è apparso nella campagna di vaccinazione infantile in Argentina non è morto a causa del vaccino

Affermazione falsa: Gli utenti dei social media in Europa hanno condiviso la notizia della morte in Argentina di un bambino di 4 anni che era stato recentemente protagonista di una campagna di vaccinazione per bambini nel Paese.

I post affermano che il bambino aveva "ricevuto 3 dosi", lasciando intendere che questa sia stata la causa della sua morte.

Verità:

Gli articoli pubblicati dalla stampa argentina riportano che Santino Godoy Blanco, il bambino citato nei post condivisi sui social media, è morto il 4 novembre 2022 presso l'Ospedale Municipale Dr. Raúl F. Larcade di San Miguel, nella provincia di Buenos Aires.

Secondo la stampa argentina, l'autopsia sul corpo del bambino ha rivelato che la causa del decesso è stata una polmonite bilaterale, una grave infiammazione che colpisce entrambi i polmoni e può essere causata da virus, batteri o funghi.

In un'intervista rilasciata il 9 novembre 2022 all'emittente televisiva locale TN, la madre di Santino, Agustina Blanco, ha accusato il personale dell'ospedale di negligenza, affermando che il bambino ha ricevuto una serie di diagnosi errate che hanno ritardato il trattamento adeguato dell'infezione polmonare, portandolo alla morte.

Il volto di Santino Godoy Blanco era apparso nella campagna nazionale di vaccinazione contro morbillo, rosolia, parotite e poliomielite lanciata dal governo argentino il 1° ottobre 2022.

La campagna, che si è conclusa il 13 novembre, ha stabilito che ogni bambino avrebbe ricevuto una sola dose di vaccino.

America del Sud

L'articolo 5 del trattato NATO non impegna necessariamente un alleato a rispondere militarmente se un membro viene attaccato.

Affermazione falsa: Dopo che un missile ha colpito il villaggio polacco di Przewodow, al confine con l'Ucraina, il 15 novembre, gli utenti dei social media in America Latina hanno condiviso l'affermazione che l'articolo 5 del trattato NATO impegna tutti gli alleati a rispondere con la forza militare a un attacco a un paese membro.

Verità:

L'articolo 5 del Trattato di Washington, il documento legale che ha sancito la formazione della NATO nel 1949, afferma che "le Parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o in Nord America sarà considerato un attacco contro tutte".

L'articolo, però, chiarisce che non esiste una reazione automatica da adottare in una situazione del genere, né tantomeno che questa risposta debba essere necessariamente militare.

Il testo aggiunge anche che qualsiasi azione intrapresa a seguito di un tale attacco sarà immediatamente riferita al Consiglio di Sicurezza dell'organizzazione.

Il 16 novembre, dopo una riunione del Consiglio, il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato che l'organizzazione non ha prove di un attacco deliberato alla Polonia.

Dos misiles rusos han impactado en zona habitacional de Polonia. Ojo. Esto activa todas las alarmas en Europa. El artículo 5 es claro. La OTAN debe intervenir. 🇪🇺 — DeReborn 🇲🇽 (@MarkDeReborn) November 15, 2022

Asia

La Russia non ha dispiegato truppe in Indonesia per difendere il Paese "dall'attacco di Australia e Stati Uniti".

Affermazione falsa: Gli utenti dei social media indonesiani hanno condiviso un video in cui si afferma che la Russia ha dispiegato 9.000 soldati nel Paese del Sud-Est asiatico per aiutarlo a difendersi "dall'attacco dell'Australia e degli Stati Uniti".

Verità:

Una ricerca per immagini dimostra che la voce fuori campo in lingua indonesiana che si sente nel video è una versione falsificata di una notizia pubblicata dal sito web indonesiano Tribunnews il 26 ottobre 2022.

La registrazione originale riferisce del dispiegamento di 9.000 soldati e centinaia di carri armati da parte della Russia nella vicina e alleata Bielorussia, nel contesto del conflitto con l'Ucraina.

La registrazione diventata virale sui social media sostituisce in più occasioni le parole "Ucraina" e "Bielorussia" della versione originale con "Australia" e "Indonesia".