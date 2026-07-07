La corsa ai playoff della National League Central si intensifica, ponendo Milwaukee Brewers e St. Louis Cardinals di fronte a una fase decisiva della stagione. Entrambe le squadre sono chiamate a valutare mosse di mercato strategiche che potrebbero ridefinire il loro percorso verso la postseason. Queste due franchigie, rivali storiche, si trovano a un bivio cruciale: un’operazione mirata potrebbe rafforzare significativamente le rispettive ambizioni, ma richiederebbe anche sacrifici importanti in termini di giovani prospetti.

Milwaukee punta su Tarik Skubal per il salto di qualità

Per i Milwaukee Brewers, l’acquisizione del lanciatore mancino Tarik Skubal rappresenterebbe un colpo di mercato capace di elevare la squadra a seria candidata al titolo. Skubal, dotato di grande talento, non solo migliorerebbe sensibilmente la rotazione di Milwaukee, ma impedirebbe anche ai Los Angeles Dodgers, diretti rivali, di rafforzarsi ulteriormente. La trattativa ipotizzata prevede la cessione di tre prospetti di alto livello: Logan Henderson, Andrew Fischer e Braylon Payne. Henderson è considerato un potenziale punto fermo della rotazione per il futuro, Fischer ha mostrato numeri offensivi di rilievo e Payne, pur con qualche limite nel contatto, si distingue per atletismo e potenza.

Nonostante il significativo sacrificio richiesto, Skubal è percepito come un giocatore in grado di cambiare le sorti di una serie playoff, specialmente considerando le incertezze fisiche legate a Brandon Woodruff. La prospettiva di non dover cedere altri giovani di punta come Jesus Made, Luis Pena o Luis Lara rende l’operazione ancora più appetibile per Milwaukee, mantenendo intatto un nucleo importante del vivaio.

Cardinals, il ritorno di Michael Wacha per solidità e affidabilità

Per i St. Louis Cardinals, la strategia suggerita è meno rischiosa ma altrettanto significativa: riportare in squadra il lanciatore Michael Wacha. Il giocatore, che ha già vestito la maglia dei Cardinals per sette stagioni, garantirebbe esperienza e continuità a una rotazione che necessita di certezze.

Wacha, trentacinquenne, sta vivendo una stagione positiva con una media ERA di 3.45 in diciotto partenze, distinguendosi per affidabilità e costanza. Il suo contratto, che prevede 14 milioni di dollari per il 2027 e una club option per il 2028, lo rende un asset prezioso anche per il futuro della franchigia. In cambio, St. Louis dovrebbe cedere prospetti come Quinn Mathews e Tai Peete, entrambi promettenti ma con margini di miglioramento. Questa operazione consentirebbe ai Cardinals di puntare con decisione ai playoff senza rinunciare ai migliori talenti del proprio vivaio.

Michael Wacha: un asset prezioso sul mercato

Michael Wacha è uno dei principali nomi seguiti in vista della deadline di mercato.

Il suo rendimento stagionale, caratterizzato da dodici quality start e oltre 114 inning lanciati, gli ha valso la seconda convocazione in carriera all’All-Star Game. Il pacchetto contrattuale, che include bonus e opzioni per il futuro, aumenta ulteriormente l’attrattiva del giocatore per le squadre in cerca di solidità sul monte di lancio. In alcune simulazioni di scambio, i Cardinals potrebbero offrire tre dei loro migliori venticinque prospetti per riportare Wacha a St. Louis, tra cui Leo Bernal, Brandon Clarke e Deniel Ortiz. Il nome di Wacha rimane quindi uno dei più caldi in vista della chiusura del mercato, con i Royals pronti a valutare offerte che possano garantire un ritorno di valore per il proprio futuro.