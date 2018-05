Hogwarts Mystery è stato forse il gioco più scaricato di questo lungo ponte di festa. Ad una settimana esatta dal momento del rilascio, il mobile game ambientato nella scuola di magia e stregoneria più famosa del mondo, comincia a raccogliere i risultati dei giocatori, mettendo insieme gli elogi ma anche le critiche. La più importante tra queste è sicuramente quella relativa alla poca energia disponibile, e alla grande quantità di tempo che occorre per ricaricarla. Vediamo dunque quali sono i trucchi per aggiungere energia in Hogwarts Mystery [VIDEO] e quali quelli per risparmiare l'energia che si ha.

Hogwarts Mystery: i trucchetti per ricevere energia

Il castello di Hogwarts nasconde molti segreti: e alcuni di questi possono aiutare ad aggiungere energia con cui andare avanti nella storia del personaggio [VIDEO].

Andiamo con ordine: in ogni piano della scuola è stata inserita almeno un easter egg che permette di guadagnare un'energia. Nelle torri est il primo quadro, quello a sinistra dell'aula di incantesimi, appare vuoto: cliccandovi sopra comparirà una fanciulla con un bouquet in mano. Nelle torri occidentali a sinistra del bagno dei prefetti c'è un quadro che sembra completo per metà: se selezionato si riempirà di frutta. Al piano inferiore ovest a destra rispetto alla sala, c'è una colonna spenta. Se selezionata, il fuoco si riaccende. A destra, sopra i due ragazzi intenti a chiacchierare, ci sono tre statue: toccandola, la seconda si rianima e impugna uno scudo.

Nei sotterranei, fuori dal corridoio delle cucine riposa un elfo: toccando la creatura, questa si ridesta e corre via. Nei giardini del castello proprio davanti alla capanna di Hagrid, appena superato il salice schiaffeggiante, c'è un bastone per terra.

Se toccato Thor, il cane del guardiacaccia, correrà a prenderlo. Al piano inferiore est tra la biblioteca e l'aula di storia della magia c'è una panca con sopra cinque libri disposti disordinatamente. Se toccati si riordineranno. Quest'ultimo jolly è disponibile solo dal secondo anno.

Hogwarts Mystery: come risparmiare l'energia che si possiede

Esistono alcuni accorgimenti che si possono mettere in pratica per evitare di sperperare inutilmente la già scarsa energia del gioco. Innanzitutto, alternare la storia principale con le lezioni: per sbloccare un capitolo della storia principale il gioco richiede sempre un periodo di tempo compreso tra una e otto ore. Se si prende parte ai corsi in questo periodo, alternando dunque una lezione a un capitolo in cui le energie richieste sono di gran lunga minori, si può progredire più in fretta.

Inoltre, le scelte che si fanno durante le lezioni influiscono sull'utilizzo delle energie: è consigliabile scegliere azioni che richiedono più energia all'inizio, ovvero quando la barra azzurra che precede il raggiungimento di una stella è più lunga; mentre invece è meglio scegliere azioni che richiedono solo una o due energie quando si è in prossimità della stella, per evitare di sprecare punti che non vengono calcolati nel passaggio tra una stella e l'altra.

