Gli oltre 46.000 dipendenti dell'azienda Leonardo e gli studenti universitari e laureati nel 2018 in discipline STEM (Science, Technologies, Engineering, Mathematics) possono candidarsi per partecipare all’Innovation Award 2019, la manifestazione che ogni anno incoraggia e promuove progetti tecnologici innovativi.

La quindicesima edizione invita i concorrenti a presentare nuove idee attraverso la competizione Innovathon, una sfida hackathon di 48 ore, durante la quale potranno confrontarsi con professionisti ed esperti per sviluppare soluzioni efficaci in situazioni di emergenza, per ideare nuovi strumenti per i soccorritori e prototipi di mezzi autonomi, in grado di muoversi in un’area critica per monitorare la situazione.

I candidati dovranno mostrare creatività, spirito di adattamento, capacità di problem solving, attitudine al teamwork e senso pratico. Il contest si svolgerà a Roma, il 16 e il 17 novembre, presso il Talent Garden Ostiense. La scadenza per candidarsi è il 31 ottobre. Entro il 5 novembre verranno comunicati i nominativi dei candidati selezionati.

È possibile partecipare iscrivendosi, singolarmente o in gruppi di quattro persone al massimo; gli organizzatori potrebbero integrare i partecipanti in base alle competenze dichiarate.

Per candidarsi si può accedere alla seguente pagina: www.leonardocompany. com/it/innovation/open-innovation/innovathon

I vincitori saranno proclamati nel corso di una cerimonia che si terrà a Genova, a novembre. I primi tre classificati riceveranno premi in denaro (5.000 € al primo team, 3.000 € al secondo e 2.000 € al terzo).

Leonardo

È la principale società industriale italiana nell'alta tecnologia, tra le prime dieci al mondo nei settori dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza.

Partner anche di governi, istituzioni e forze armate, fornisce prodotti tecnologicamente all'avanguardia per rafforzare la sicurezza, per proteggere le persone, i territori, le infrastrutture e le reti d’informazioni, per una gestione sostenibile dell’ambiente, degli spazi urbani e del clima. Investe regolarmente in ricerca e sviluppo ed è costantemente impegnata nella diffusione fra i giovani della cittadinanza scientifica, in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, e nella sensibilizzazione su temi rilevanti.

Innovation

È l’occasione per far crescere le idee trasformandole in progetti, per collaborare con esperti in tecnologia, per mettere in gioco le proprie capacità e valorizzare il proprio talento. Negli anni hanno partecipato circa 30.000 dipendenti di Leonardo e sono stati presentati più di 10.000 progetti e brevetti.