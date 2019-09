NFON, unico provider di servizi CloudPBX, ha annunciato il suo arrivo nel mercato italiano, con un tour promozionale che lo porterà in giro per l'Italia nel prossimo ottobre 2019.

Si parte il 1° ottobre da Milano, per poi proseguire in altre cinque città. Ecco l'elenco completo:

- Milano Tag Calabiana

- Brescia Tag

- Piacenza Urban Hub

- Verona Villa Modena Coworking

- Ferrara Consorzio Wunderkammer

- Udine Lino's & Co.

Il tour ha come obiettivo principale far conoscere, alle aziende con più di 50 dipendenti, l'idea rivoluzionaria e le soluzioni innovative di NFON. Le aziende selezionate avranno l'opportunità, tramite i loro rappresentati, di conoscere più nel dettaglio le caratteristiche innovative dei servizi di CloudPBX offerti da NFON. Nella tappa milanese, ci sarà una partecipazione di circa 50 rappresentanti aziendali e proprio nel capoluogo meneghino interverrà come moderatore della tappa Germano Lanzoni, volto del fenomeno social denominato "Il Milanese Imbruttito".

Il ruolo principale, durante il tour, sarà nelle mani delle start up coinvolte nel progetto. Obiettivo? Far capire che approcciarsi a nuovi business con un sistema di telefonia professionale flessibile, scalabile e immediato può risultare determinante per la completa riuscita di un nuovo piano di lavoro.

Le aziende strutturate, ma anche quelle che si affacciano solo oggi su nuovi business, verranno messe a conoscenza dell’incredibile impatto che il CloudPBX può portare in termini di risparmio economico e organizzazione, per non parlare delle migliorie tecniche.

Una rivoluzione tecnologica che mira all'agevolazione e all’immediatezza, con risultati altamente efficaci e dai costi ridotti rispetto ai tradizionali centralini.

L'azienda milanese MelisMelis, agenzia di comunicazione specializzata in progetti multicanale (tra cui media relations e social media), sarà partner tecnico di NFON per tutta la durata del tour italiano

NFON, nata nel 2007 e con sede principale a Monaco di Baviera, attualmente serve circa 30mila aziende in 14 paesi europei, con più di 2mila partner in tutta Europa.

È l'unico provider di servizi CloudPBX paneuropeo, sistema che permette di dimezzare i costi del centralino, utilizzando la tecnologia di virtualizzazione ovunque: una soluzione semplice e affidabile per tutte le comunicazioni business via cloud.

Una libertà comunicativa aziendale che dispone anche di soluzioni premium, specifiche per settori verticali. In questo modo grazie alle comunicazioni intuitive, NFON contribuisce, quotidianamente, a migliorare l'attività lavorativa aziendale.