NFON, azienda leader nella comunicazione aziendale, è l'unico provider di servizi Cluod PBX paneuropeo. Un'offerta vantaggiosa non solo per quanto riguarda la semplificazione del processo aziendale, ma anche per la valorizzazione del proprio personale IT. Proprio così: la riduzione dei costi di gestione grazie al centralino virtuale, porta un conseguente risparmio delle risorse aziendali, da poter impiegare su altri fronti.

Con NFON si ottimizzano le prestazioni aziendali interne

Con il suo centralino virtuale, NFON offre ai suoi clienti un'efficiente comunicazione telefonica, utilizzando semplicemente una connessione a internet.

In questo modo non solo si ottimizzano i processi aziendali, ma si riducono notevolmente i costi di gestione, questo perché qualsiasi intervento di manutenzione è a carico di NFON. Non coinvolgendo più il personale IT per qualsiasi tipo di malfunzionamento, lo si può valorizzare, impiegandolo su altri fronti, in maniera tale da consentire un'ottimizzazione delle prestazioni aziendali interne e velocizzando, di conseguenza, i processi risolutivi.

L'utilizzo di Cloudya, il Cloud PBX di NFON, ha un impatto positivo non solo sui processi di ottimizzazione all'interno dell'azienda, ma anche per quanto riguarda l'aspetto economico.

In primis perché il centralino virtuale non prevede l'installazione di un'apparecchiatura fissa e di una rete telefonica dedicata (che va anche cablata all'interno degli uffici). In più, come invece avviene per il centralino tradizionale, non deve essere sottoposto alla periodica manutenzione ordinaria (e in casi estremi e urgenti anche quella straordinaria).

L'efficienza di Cloudya nello smart working

La produttività aziendale può solo giovare con l'utilizzo del centralino virtuale, questo perché il Cloud PBX è finalizzato, soprattutto, al miglioramento dello smart working.

In questo modo, infatti, un dipendente può svolgere le proprie attività senza stare per forza in ufficio, acquisendo una maggiore flessibilità, che gli permette di portare a termine il proprio lavoro senza dover sottostare alle tempistiche dettate dal lavoro in azienda.

Cloudya si presta a essere un'ottimale Unified communications as a service, ovvero un sistema dove non si possiedono più fisicamente gli apparati che vengono utilizzati, ma che per il loro utilizzo basta solamente sottoscrivere un abbonamento.

Grazie a questo meccanismo si ottengono ottimi risultati con il minimo sforzo, cosa che non può avvenire utilizzando un centralino tradizionale. Grazie a un semplice dispositivo elettronico, come tablet, smartphone o pc, si possono utilizzare notevoli funzioni avanzate come le call conference o la comunicazione real time (tramite, per esempio, l'instant messaging), in maniera tale da velocizzare i processi risolutivi.