Il centralino in Cloud di NFON si presta a essere un valido aiuto per migliorare il business di un'azienda. Perché sceglierlo a discapito di quello tradizionale? I motivi sono molteplici, a partire dalle funzionalità moderne della comunicazione digitale ottimizzata, fino ad arrivare ai benefici economici.

Il centralino in Cloud, un valido aiuto per i servizi di telefonia aziendale

Fino a poco tempo fa le aziende, in merito ai servizi di telefonia aziendale, potevano contare solamente sul tradizionale centralino.

Una soluzione sicuramente valida, ma che allo stesso ha sempre imposto parecchi limiti, come le difficoltà d'installazione della rete o le continue manutenzioni, non solo ordinarie, ma anche straordinarie.

Problemi a cui non si deve far fronte grazie al servizio offerto da NFON, l'unico provider di servizi in Cloud PBX paneuropeo. Grazie al suo centralino virtuale, basato su sistema moderno e funzionale, permette a un'azienda di usufruire di notevoli vantaggi tecnici, pratici ed economici.

Parlando di vantaggi tecnico-pratici, il primo "ostacolo" che si può sormontare è quello dell'installazione dei dispositivi hardware in azienda. Infatti basta cavi e fili, il servizio di tecnologia in Cloud viene gestito completamente in maniera digitale. I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, invece, sono già compresi nel canone di abbonamento. In merito alla sottoscrizione, ogni azienda può scegliere la tipologia più adatta alle proprie esigenze.

Aumento della flessibilità, grazie al centralino virtuale

Al giorno d'oggi la flessibilità aziendale è una caratteristica che fa veramente la differenza, soprattutto per quanto riguarda l'evoluzione dell'aspetto organizzativo. Flessibilità che si può ottenere grazie alla tecnologia, un mondo in continua fase di sviluppo, specialmente per quanto riguarda internet.

Grazie alla rete, a livello aziendale, negli anni si è riusciti a ottenere un notevole miglioramento per quanto riguarda lo smart working e i servizi in cloud PBX di NFON usufruiscono proprio di internet per migliorare la flessibilità aziendale dei propri clienti.

Infatti, basta una semplice connessione a internet e da qualsiasi luogo si può avere accesso al centralino virtuale della propria azienda. In questo modo si favorisce lo smart working, senza perdere la funzionalità comunicativa di cui si può usufruire lavorando in sede.

Grazie al connubio del cloud PBX con gli applicativi Crm, utili per la gestione dei potenziali clienti e di quelli già acquisiti, basterà un semplice clic per mettersi in contatto con qualsiasi cliente presente nell'applicativo.

Una strategia di comunicazione che pone il cliente al centro dell'attenzione.