La Unified Communication & Collaboration ("Comunicazione unificata") gioca un ruolo molto importante all'interno della comunicazione aziendale. Basata principalmente sull'integrazione di servizi di comunicazione real time, aiuta a migliorare il rapporto professionale sia con i collaboratori, che con i clienti. Anche NFON, con il suo centralino in cloud, s'integra perfettamente alla comunicazione unificata, apportando notevoli migliorie con la gestione simultanea di varie linee telefoniche.

Il ruolo di NFON nella Unified Communication & Collaboration

La Unified Communication & Collaboration è costituita da vari servizi di comunicazione, che permettono una trasmissione d'informazione real time (instant messaging e videoconferenze, per esempio) o in differita (e-mail e segreteria telefonica).

NFON, con il suo centralino virtuale, s'inserisce perfettamente all'interno di questa architettura di sistemi telematici.

Grazie al Cloud PBX si ha la possibilità di gestire, simultaneamente, diverse linee telefoniche, utilizzando semplicemente la rete internet. Il risultato è un'ottimizzazione del flusso comunicativo, non solo con i propri collaboratori, ma anche con i clienti. Le prestazioni lavorative migliorano anche per quanto riguarda lo smart working. Infatti non bisogna stare per forza in ufficio per rispondere al telefono: grazie a una connessione a internet e un dispositivo IT si può essere sempre reperibili.

Comunicazione real time alla base del Cloud PBX

La comunicazione real time è alla base del Cloud PBX di NFON che oltre alle classiche telefonate, attraverso un'unica interfaccia, permette di utilizzare diverse funzioni avanzate, non usufruibili con un centralino tradizionale. Con un computer, un tablet o anche un semplice smartphone si possono fare call conference o comunicare in tempo reale attraverso la messaggistica istantanea, molto più conveniente della classica e-mail, visto che la comunicazione avviene in maniera sincrona.

In pochi instanti si possono condividere, con rapidità e praticità, informazioni che provengono da varie fonti.

Il Cloud PBX è un servizio esaustivo. Grazie a un software centralizzato, installato nel proprio server aziendale, permette di usufruire, attraverso una semplice connessione a internet, di diverse funzioni. In questo modo il processo aziendale si semplifica, riducendo notevolmente i tempi di lavorazione. L'integrazione con gli applicativi Crm, utili per la gestione dei clienti, permette di mettersi in contatto con questi ultimi attraverso un semplice clic.

In questo modo si semplifica l'attività, aumentando, di conseguenza, l'efficienza e la produttività aziendale.