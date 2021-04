A un anno dall’uscita, per Playstation 4, del remake di Final Fantasy VII, che è stato tra l’altro inserito tra i giochi gratis del PS plus del mese scorso, si pensa già al possibile remake degli altri capitoli della saga. O almeno questo è quello che ha provato a fare un fan, lo Youtuber Jean Ledieu, che ha pubblicato, sul proprio canale Youtube, il gameplay di un ipotetico remake di Final Fantasy VI.

Con il recente remake di Final Fantasy VII, che sarà a breve disponibile anche per Playstation 5 grazie alla riedizione Intergrade e che si è rivelato un capolavoro capace di soddisfare enormemente pubblico e critica videoludica, in molti hanno già iniziato a sognare il remake di altri capitoli della saga, primo fra tutti quello di Final Fantasy VI, considerato da molti come uno dei migliori rappresentanti del franchise.

Si tratta però di un progetto destinato a restare, almeno nel breve periodo, solo e soltanto un sogno. A cercare di renderlo in parte realtà ci ha pensato lo Youtuber Jean Ledieu che, sul proprio canale Youtube, ha pubblicato un video di una quarantina di secondi che mostra come potrebbe essere un possibile gameplay di Final Fantasy VI.

Final Fantasy VI, il video di Jean Ledieu

Il video mostra l’esempio di uno scontro di gioco che, attraverso il mantenimento del classico ATB dei vecchi capitoli e della vasta gamma di attacchi a disposizione di Terra Branford, tra magie e abilità di vario tipo, presenta una grande fedeltà nei confronti del sistema di combattimento originale. Per quanto riguarda invece l’aspetto grafico, senza ovviamente l’avanzata grafica del remake di Final Fantasy VII, il risultato è comunque notevole e di grande impatto, con l’autore che ci mostra gli artwork animati dei personaggi creati sulla base dei disegni originali di Yoshitaka Amano.

La parte iniziale del video mostra invece l’artwork di Terra che si muove lungo l’Overworld, la mappa del mondo di gioco, finché non si attiva un incontro casuale che dà il via al combattimento.

Final Fantasy VI, per ora solo un sogno, in futuro chissà

Final Fantasy VI, pubblicato in origine per Super Nintendo nel 1994, è sicuramente uno dei capitoli più apprezzati della serie, oltre ad essere considerato in generale come un titolo di riferimento per tutti i Videogiochi di ruolo, capace di introdurre dinamiche e ambientazioni innovative e di mettere in mostra per la prima volta un certo tipo di narrazione videoludica, matura e avvincente allo stesso tempo.

Al momento l’attenzione è ancora concentrata del tutto su Final Fantasy VII, con l’edizione Intergrade che sarà pubblicata per Ps5 il 10 giugno 2021 con in più contenuti aggiuntivi su Yuffie Kisaragi, ma questi 40 secondi sono bastati a far sognare i fan dell’iconico JRPG.