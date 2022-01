Dal 20 gennaio è prevista una novità per tutti gli appassionati di Nintendo Switch. Infatti è disponibile un aggiornamento della console, che è possibile scaricare fin da subito. Si tratta dell’’update che porterà la console alla versione 13.2.1. Il nuovo aggiornamento, messo a disposizione degli utenti a partire dal 20 gennaio, serve a risolvere alcuni bug che sono presenti durante il gioco.

Un aggiornamento, nessuna modifica rilevante

Per alcuni fan di Nintendo questo aggiornamento del firmware potrebbe non rappresentare una novità rilevante, dato che a quanto pare, non sono stati aggiunti nuovi scenari.

Si tratta però di un aspetto da non sottovalutare per i gamer, dato che la soluzione dei bug ancora presenti nel sistema potrebbe dare vita a miglioramento nella stessa esperienza di gioco.

Queste novità sono state spiegate nel dettaglio da Oatmealdome di Nintendo. Le modifiche principali apportate al sistema riguarderebbero il Bluetooth e il Sistema SSL. Per ottenere questo aggiornamento da parte dei possessori di Nintendo Switch, è sufficiente avviare il download direttamente dalla console, in modo semplice e immediato. L’update è disponibile anche per la Switch Oled. Anche se questo aggiornamento sembra non rilevare niente di significativo per gli utenti, in realtà cela al sui interno importantissime modifiche riguardanti la gestione del modulo Bluetooth e delle memory card maggiormente capienti, formattate in ex fat.

Il test di uno youtuber

Uno youtuber ha deciso di testare l’aggiornamento dello Switch Oled per verificare se effettivamente un utilizzo eccessivo di questa console potesse rappresentare un pericolo per i giocatori. Per questo motivo ha deciso di lasciare accesa la console per 1800 ore di seguito, verificandone la sua affidabilità.

Questo esperimento ha causato l’incremento delle vendite della console ibrida rispetto a quella originale.

Attualmente sarebbe più facile vendere la Nintendo switch ibrida piuttosto che quella pro. In ogni caso gli eventuali aggiornamenti sono previsti per tutte le console. Per quanto riguarda le novità sui giochi in arrivo sul vostro nintendo, alcune prossime uscite potrebbero essere rimandate.

Per esempio L’uscita del noto gioco Dying Light 2 è stata rinviata a data da destinarli. Invece il game Banjo-Kazooie sarà presto disponibile soltanto per gli abbonati a NIntendo Switch Online. Un nuovo gioco che i fan stanno aspettando è sicuramente The legend of Zelda: Breath of the Wild 2, la cui data è ancora incerta, anche se l’uscita è ormai cosa certa. Infine è presto in arrivo il gioco Leggende Pokémon: Arcesu, che sarà disponibile a partire dal 28 gennaio.