Netflix ha da pochi giorni annunciato il lancio su base mondiale della sua nuova iniziativa Games, che prevede l'aggiunta di un numero sempre maggiore di videogiochi che andranno ad arricchire il catalogo di film e serie tv. I prodotti saranno disponibili per gli abbonati standard di tutti i paesi raggiunti dal servizio, Italia compresa, senza nessun sovrapprezzo aggiuntivo rispetto al canone mensile.

Dopo il primo arrivo solo su dispositivi Android, dal 4 novembre è possibile accedere ai primi cinque videogames anche su smartphone e tablet iOS.

Si tratta di giochi ispirati ad alcune delle serie televisive più amate sulla piattaforma Netflix: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: Il Gioco, Shooting Hoops, Teeter e Card Blast

I giochi attualmente disponibili non contengono pubblicità né widgets interni a pagamento. Inoltre, essi non sono presenti sui profili per bambini e il Pin sarà eventualmente richiesto (se impostato). In caso di problemi di rete potranno essere scaricati anche offline, proprio come i film e le serie tv della stessa piattaforma.

Sarebbe in produzione anche il gioco di Squid Game

Questa rappresenta solo la fase iniziale dell'ingresso del colosso Netflix nel mondo dei videogiochi, che continuerà a espandersi e a fornire nuovi contenuti anche in questo ambito.

È ormai voce praticamente confermata quella che vede prossima la produzione di un gioco ispirato al grande successo Squid Game. La serie sudcoreana che ricorda il celebre "Battle Royale" è uscita da poco più di un mese, ma è già il successo del momento, catturando l'attenzione di tantissimi spettatori e attestandosi prepotentemente tra i contenuti più visti di Netflix.

Dunque, mentre si discute su una possibile seconda stagione dell'ormai celebre serie tv, Netflix avrebbe intenzione di sfruttare il marchio anche in questa nuova veste.

Come accedere alla nuova categoria su Android e iOS

Sui dispositivi Android i giochi sono disponibili già da qualche settimana: basta scegliere il gioco dall'apposito catalogo Netflix Games e il download partirà regolarmente sul Play Store.

Per quanto riguarda i dispositivi iOS, su iPhone una volta effettuato il login sul proprio profilo si troverà una riga dedicata ai giochi dalla quale scaricare quello gradito.

Stesso procedimento anche su iPad, con la differenza che in tal caso sarà possibile accedere ai videogiochi tramite il menù a discesa nel quale sono indicate tutte le categorie.

Dopo aver scaricato il gioco preferito dall'App Store di Apple, questo apparirà non solo all'interno dell'app Netflix ma anche sulla home dello smartphone o tablet.

Il progetto espansivo del colosso Netflix

Da diversi mesi, in Polonia, Spagna e Italia, alcune persone abbonate al servizio avevano la possibilità di trovare un numero limitato di giochi su Netflix: ora il servizio è disponibile per tutti gli abbonati dei paesi in cui opera.

Attualmente i giochi della piattaforma sono gratuiti per tutti gli abbonati, tuttavia in futuro potrebbero aumentare in maniera rilevante i guadagni dell'azienda statunitense.

Infatti, a livello globale si calcolano circa 3 miliardi di giocatori, con una previsione di spesa totale per videogames che supera i 200 miliardi di dollari entro il 2023, superiori rispetto ai 176 miliardi stimati quest'anno. Di questi, oltre la metà viene spesa in giochi su smartphone, ed è proprio a questi che punta il colosso di film e serie tv.

Ovviamente, Netflix non è l'unico a tentare questa strada, che non sempre ha portato buoni frutti: la Disney, ad esempio, già nel 2016 ha chiuso il proprio studio di produzione di videogiochi dopo aver registrato una perdita di oltre 100 milioni di dollari.