Dopo il successo di Toki ricreato dalla casa di produzione Microids arriva un nuovo titolo che si ispira al gioco arcade di Konami, Asterix e Obelix: schiaffeggiateli tutti! ( Asterix & Obelix: Slap Them All) il gioco si svolge attraverso diverse storie dai fumetti originali. Diviso in diversi atti che adattano una trama principale della serie originale. Ogni livello è separato da un filmato narrato che presenterà molti personaggi preferiti come Impedimenta, Vitalstatistix o Getafix. Asterix e Obelix: schiaffeggiateli tutti! è un fantastico omaggio al gioco originale pieno di nostalgia per i vecchi fan ed è un ottimo modo per presentare i nuovi arrivati ​​della serie.

Ispirato al cartone animato

Asterix e Obelix: schiaffeggiateli tutti! è semplicemente sbalorditivo, la sua grafica disegnata a mano è inquietante per la somiglianza con le loro controparti dei fumetti. Gli sviluppatori, Mr. Nutz Studio, hanno svolto un lavoro stellare nel ricreare l'iconico stile artistico di Albert Uderzo e René Goscinny con splendidi modelli di personaggi e livelli di alta scuola d'arte. Ogni livello è accompagnato da un'allegra colonna sonora che non sembra troppo casuale o come se fosse stata inclusa solo per il gusto di farlo. Il gioco include la recitazione vocale in ogni livello, con Asterix e Obelix che gridano citazioni riconoscibili durante la battaglia. I filmati includono una narrazione completamente doppiata che è un bel tocco.

Asterix e Obelix: schiaffeggiateli tutti! è un picchiaduro a scorrimento laterale che è diviso in diversi atti che si svolgono in tutta Europa. Ogni atto è suddiviso in livelli in cui i giocatori controlleranno Asterix e Obelix per sconfiggere orde di nemici. Il gioco ha anche introdotto alcuni livelli speciali che non comportano alcun combattimento e sono un bel modo per interrompere l'azione.

I livelli stessi sono molto lineari e piuttosto brevi, ma compensano queste carenze essendo pieni di nemici. Ogni livello è pieno di nemici e non è a corto di azione. I giocatori controlleranno Asterix e Obelix, potendo passare da uno all'altro al volo, ognuno di loro può concatenare attacchi leggeri e pesanti in combo.

Bello e divertente

ll gameplay è divertente e facile da padroneggiare, ma può diventare ripetitivo poiché nessuno dei due personaggi può imparare nuovi attacchi o potenziare quelli esistenti. Asterix e Obelix: schiaffeggiateli tutti! potrebbe avere un'estetica rivolta ai bambini piccoli, ma il gioco ha nemici che sono in realtà abbastanza formidabili. I nemici presentano strategie diverse e lavorano anche insieme. I soldati romani si divideranno in due divisioni, con gli spadaccini che ti attaccano davanti e i lancieri che restano indietro per colpirti con le lance. Consigliato ai vecchi nostalgici dei giochi arcade, ma anche alle nuove leve con un titolo bello e divertente da giocare da soli o in compagnia.