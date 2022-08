Meta Platforms ha rilasciato in queste ore la nuova versione di Whatsapp UWP (Universal Windows Platform), già scaricabile dallo store ufficiale di Microsoft. La nuova applicazione, oltre ad uniformarsi allo standard Fluent Design, impiega meno risorse, è più fluente della precedente e ha tempi più veloci nell’avvio. A queste novità bisogna aggiungerne un'altra non meno importante: la nuova release di chat infatti funzionerà anche se non si è connessi alla rete con il proprio smartphone.

Nuova release di Whatsapp per Windows con importanti novità

Rispetto all’ultima versione, l’app non richiede l’attività simultanea dello smartphone associato alla stessa. Rimarrà la procedura di associazione dell’account del proprio cellulare con il riconoscimento del QR code, ma sarà possibile anche disconnettere il proprio device associato e l'app continuerà a funzionare.

Il risultato, dunque, farà si che questa nuova versione di Whatsapp in versione UWP sarà a tutti gli effetti un’app standalone, ovvero una vera e propria applicazione, e non certamente solo un’applicazione di sincronizzazione dell’originale per smartphone così come è stata finora conosciuta e utilizzata.

Come scaricare (o aggiornare) la nuova release

Sarà possibile scaricare la nuova versione per desktop in versione UWP direttamente dallo store di Microsoft già presente all’interno di Windows 11. Per procedere al download dell’app ci si dovrà recare sullo store di Microsoft e cercare l'app in oggetto. Se questa fosse già installata, il sistema procederà ad un semplice suo aggiornamento.

Per verificare questa possibilità, basterà accedere alla propria Libreria delle app (posta in basso a sinistra) e selezionare, ponendosi in alto a destra, sulla voce di menu “Recupera aggiornamenti”.

Peraltro l’aggiornamento della UWP non è simultaneo, ma la fase di rilascio sta avvenendo in queste ore in ben 180 Paesi (con le relative lingue) per un totale stimato di oltre 2 miliardi di utilizzatori attivi.

Di fatto già è possibile scaricare la versione del software in lingua italiana, nonostante Meta Platforms, all'interno della descrizione dell'applicazione, parli solo di una nuova versione in lingua inglese. Il pacchetto di istallazione pesa circa 160 MB. Una volta installato il software si dovrà inquadrare con il proprio cellulare il codice QR che comparirà a schermo, facendo un semplice tap sull'icona della fotocamera del device. Potrebbe essere richiesto un eventuale codice di sblocco del dispositivo usato per questa procedura.

Prossimamente dovrebbe essere possibile aggiornare anche le versioni per MacOS, in quanto ancora Apple starebbe sviluppando la versione per il suo sistema operativo nativo.