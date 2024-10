Il 7 gennaio XSEED Games e Marvelous Europe lanceranno "Ys Memoire: The Oath in Felghana" per PlayStation 5, PlayStation 4 e Switch in Nord America ed Europa. In Giappone, invece, il videogioco era già uscito il 27 aprile 2023 per Switch e per PlayStation 4 e 5 il 23 maggio di quest'anno.

Solo per PlayStation 5 e Switch, inoltre, sarà possibile acquistare una "Refined Edition" al prezzo di 55,40 euro che comprenderà la copia fisica del gioco, l'album musicale con 14 tracce della colonna sonora, una miniatura in acrilico, un mazzo di portachiavi, quattro cartoline con l'arte del gioco e uno straccetto per la loro pulizia.

La trama del gioco e le origini

Ys Memoire: The Oath in Felghana è ambientato a Felghana, dove è nato Dogi, l'amico di Adol. Esplorando questa città, i due protagonisti incontreranno gli amici d'infanzia di Dogi e incapperanno in alcune particolari situazioni.

Il videogioco non progredisce linearmente come per la maggioranza degli RPG in cui normalmente l'eroe ha l'obiettivo di portare in salvo l'umanità. Il gameplay è abbastanza vario, poiché sono previste deviazioni di percorso nel corso della storia.

In ogni campagna che affronterà, il giocatore avrà modo di visitare torri dell'orologio abitate da creature mostruose, paesaggi innevati in cima alle montagne, insediamenti pieni di vita, pozzi di magma incandescente.

E questi sono solo alcuni degli affascinanti scenari di Ys Memoire. Alla fine di ogni campagna, l'utente deve battere un boss per poter proseguire in quella successiva.

Questo videogame è categorizzato come "metroidvania", un genere a metà tra azione e avventura. Ys Memoire è ispirato al vecchio Ys III; Wanderers From Ys che fu concepito per le console di prima generazione a 16 bit e faceva rivivere al giocatore i grandi successi dell'uomo sulla Terra, come sperimentare grandi invenzioni, difendere antiche civiltà, decriptare testi cifrati in guerra e partecipare alle missioni spaziali.

Le migliorie

Wanderer era un insieme di rompicapi costruito sul modello escape room unito ad action arcade per un viaggio nel tempo.

A 15 anni di distanza, Ys Memoire: The Oath in Felghana è sostanzialmente un seguito di Wanderer aggiornato con importanti migliorie e la nuovissima voce a "bordo campo" per Adol Christin, oltre alla modalità "Turbo" per chi vuole implementare il numero di difficoltà.

In più, ci sono potenziamenti grafici per le illustrazioni dei personaggi fatte in HD, ma è comunque possibile optare per la versione grafica "Classica". Infine, la colonna sonora è disponibile in tre iterazioni (Originale, PC-8801 e X68000). Tutto questo, non può che regalare un'esperienza sensoriale di gioco unica.