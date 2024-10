"Siamo entusiasti di annunciare la data di lancio di Go Home Annie e di offrire questa esperienza spettrale agli appassionati di thriller psicologici di tutto il mondo", ha affermato Andrius Mackevičius, responsabile editoriale di Nordcurrent Labs. La casa editrice di Videogiochi "indipendent" o "indie" abbreviato di stanza a Vilnius in Lituania insieme alla Misfit Village di Novska in Croazia annunciano che il 3 dicembre su Steam, GOG ed Egs sarà disponibile per PC il videogioco thriller psicologico in prima persona "Go Home Annie".

Gli sviluppatori

Nordcurrent Labs sviluppa per PC e console del Nordcurrent Group incentivando particolarmente i programmatori di videogiochi più promettenti in modo da produrre titoli multipiattaforma efficaci e in grado di imporsi sul mercato globale fin dal 2002. Per tale ragione, l'azienda vanta più di 500 milioni di download dei suoi contenuti. La specialità di questo editore di videogames consiste in quelli del genere casual per dispositivi mobili e PC e di cui ne ha brevettati più di 50 grazie al lavoro di 300 specialisti del settore dei videogiochi.

La croata Misfit Village è relativamente più giovane, è stata fondata nel 2015 ed ha rilasciato diversi titoli dimostrando una particolare predisposizione per il genere horror.

La trama

L'utente si metterà nei panni di Annie, una semplice dipendente della Fondazione SCP che ha la mansione di collaudare azioni extrasensoriali create artificiosamente. Questa organizzazione segreta è nata per ospitare al suo interno entità paranormali ed evitare che popolazione abbia contatti con esse. Il suo motto è infatti "Sicurezza, Contenimento, Protezione".

Il giocatore avrà varie missioni da svolgere, come dialogare con creature occulte, risolvere misteri, scoprire quali segreti si celano dietro la Divisione Replicazione SCP.

La storia di "Go Home Annie" si ispira a "SCP: Containment Breach", un videogioco survival horror sviluppato dal finlandese Joonas Rikkonen (nome d'arte "Regalis") che a sua volta è basato sui racconti del portale SCP Foundation, organizzazione segreta fittizia che raccoglie prodotti di scrittura creativa del genere horror.

"Go Home Annie è la nostra lettera d'amore a tutto ciò che è paranormale e correlato alla Fondazione SCP su Internet, sui media e oltre", ha dichiarato Mladen Bošnjak, direttore creativo di Misfit Village. "Go Home Annie porta i giocatori direttamente nel cuore dell'azione: è intenso, inquietante e ti fa mettere in discussione la realtà e ciò che sai davvero".

Infine gli sviluppatori mettono in guardia sui contenuti forti che potrebbero urtare la sensibilità degli utenti. Su Steam si legge: "Questo gioco contiene temi inquietanti come sangue, morte implicita di animali e suicidio fuori dallo schermo".

Non sarà disponibile in lingua italiana e la versione per console uscirà nel 2025.