Torna Silent Hill 2 su Playstation 5 in questo remake disponibile da martedì 8 ottobre. Sebbene abbia tutti gli stessi ritmi dell'originale, ogni ambientazione è più grande di prima, con più enigmi da risolvere e nemici da combattere. C'erano preoccupazioni sul fatto che il videogioco, sebbene ci sia sicuramente una maggiore attenzione ai combattimenti, non sembri mai un gioco d'azione. Il remake di Silent Hill 2 è puro survival horror da cima a fondo, con il combattimento che migliora il gioco più del previsto.

Un tuffo nell'incubo

L'eroe di Silent Hill 2 James Sunderland ha nuovi fantastici assi nella manica quando affronta le varie mostruosità della città, principalmente esibite attraverso una comoda schivata che è fondamentale per sopravvivere ai combattimenti corpo a corpo.

Ogni mostro nel remake di Silent Hill 2 ha uno schema di attacco ed è fondamentale che i giocatori imparino esattamente quando dovrebbero schivare e quando dovrebbero andare per un rapido colpo corpo a corpo se sperano di sopravvivere in questo gioco pieno di azione. I modelli dei personaggi sono molto dettagliati e ben animati, in particolare James Sunderland, e i mostri di Silent Hill non sono mai stati così orribili. L'ambiente è foto realistico in molti punti e offre tutto questo senza perdere un colpo in termini di prestazioni. Non si riscontrano cali del frame rate o glitch durante il tempo trascorso con il remake di Silent Hill 2.

Il gioco horror per eccellenza

La difficoltà Standard ha offerto un'esperienza impegnativa che non è mai diventata frustrante, in gran parte grazie a comodità come punti di salvataggio ben posizionati e al fatto che James annota un sacco di informazioni utili sulle mappe.

Chi desidera puzzle e combattimenti ancora più impegnativi può aumentare la difficoltà, ma sono disponibili anche opzioni più semplici. È anche possibile mescolare e abbinare, il che è una fantastica funzionalità di qualità della vita che aiuta i giocatori a personalizzare l' esperienza del remake di Silent Hill 2 a proprio piacimento.

Chi desidera puzzle difficili ma combattimenti facili può farlo e viceversa. Gioco consigliato ai fan del genere ma anche a chi, non hai mai provato questo titolo quando uscii l'originale su Ps2 tanti anni fa. Come è stato con Resident Evil 2 e 3 di Capcom su Ps4, Konami ha fatto centro riproponendo questo classico gioco su Ps5 e Pc gaming.

Silent Hill 2 di Konami è spesso indicato come uno dei più grandi successi del genere survival-horror, con molti che lo definiscono uno dei migliori Videogiochi di tutti i tempi. Considerata la sua reputazione, lo sviluppatore Bloober Team, noto per giochi come Layers of Fear e The Medium, è stato decisamente coraggioso nel tentare un remake. Chiunque si preoccupasse che Bloober Team non sarebbe stato in grado di rendere giustizia a Silent Hill 2 può stare tranquillo, poiché il remake è un'esperienza survival horror fenomenale. Voto finale 9