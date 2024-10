Alcuni utenti di Apple iPhone 16, ma anche possessori di modelli precedenti, hanno segnalato un problema significativo con la durata della batteria dopo aver aggiornato i propri dispositivi a iOS 18. In particolare, viene riscontrato un significativo calo della carica residua, con una perdita del 20%-30% di autonomia in appena un'ora, rendendo difficile l'utilizzo quotidiano senza dover ricorrere a una ricarica frequente. Un impedimento non da poco, specie per chi lavora fino a tardi. Questo problema sembra riguardare sia i modelli più recenti, come appunto l'iPhone 16, sia i melafonini di generazione precedente, come ad esempio l'iPhone 15 Pro Max.

Perché la batteria di iPhone 16 dura poco dopo l'aggiornamento

È importante sapere che un certo calo della batteria di iPhone 16 dopo l'aggiornamento può essere normale, soprattutto per chi utilizza versioni beta di iOS. Infatti, molti beta tester avevano già notato un peggioramento nella durata della batteria durante la fase di test di iOS 18. Alan Friedman di PhoneArena, ad esempio, ha riportato esperienze simili e, pertanto, ha deciso di tornare alla versione stabile del sistema operativo.

Una delle ragioni principali per questo calo è legata ai processi che continuano a funzionare in background anche dopo aver completato l'aggiornamento. Apple stessa ha spiegato che, sebbene un dispositivo come iPhone 16 sia utilizzabile subito dopo l'update, alcune attività interne legate all'ottimizzazione del sistema continuano ad essere eseguite, impattando temporaneamente sulla batteria e su un possibile surriscaldamento dello Smartphone.

La buona notizia è che spesso la situazione migliora autonomamente dopo alcuni giorni di utilizzo, quando il processo di ottimizzazione è giunto a conclusione.

Come aumentare la durata della batteria su iPhone

Per chi desidera ridurre al minimo il consumo di energia su iPhone 16 o su qualunque altro melafonino presentato negli ultimi anni, ci sono alcune semplici azioni che si possono intraprendere.

Apple suggerisce di attivare la luminosità automatica dello schermo e impostare il blocco automatico dopo un breve periodo di inattività. È anche utile verificare se qualche app stia utilizzando la localizzazione in background, poiché ciò potrebbe prosciugare rapidamente la batteria. Inoltre, utilizzare una connessione Wi-Fi, quando disponibile, aiuta a risparmiare energia rispetto alle reti cellulari.

Anche attivare la modalità a basso consumo può essere una soluzione efficace. Questa funzione limita alcune attività, come l'aggiornamento delle app in background e riduce gli effetti visivi, permettendo di prolungare la durata della batteria. Gli utenti possono anche controllare in modo dettagliato l'uso della batteria di iPhone 16 recandosi nella relativa sezione delle impostazioni, dove è possibile visualizzare un grafico che mostra il consumo di energia per ogni app.