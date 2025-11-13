Il tribunale regionale di Monaco di Baviera ha emesso una sentenza storica: OpenAI, l’azienda che sviluppa ChatGPT, è stata giudicata colpevole di violazione del diritto d’autore tedesco per aver utilizzato testi musicali protetti durante l’addestramento dei suoi modelli linguistici, senza aver ottenuto le necessarie licenze da GEMA, la società tedesca di tutela dei diritti musicali.

Il contesto della controversia

La causa è stata intentata da GEMA nell’aprile 2024, sollevando il caso davanti al tribunale di Monaco contro OpenAI per la riproduzione, attraverso ChatGPT, di brani come “Männer” di Herbert Grönemeyer e “Atemlos durch die Nacht” di Kristina Bachtheguardian.com.

La sentenza ha dato ragione a GEMA, riconoscendo la violazione del diritto d’autore e disponendo il pagamento di danni non quantificati.

Motivazioni e portata giuridica

Il tribunale ha ritenuto che i testi fossero memorizzati nel modello e riprodotti integralmente nelle risposte di ChatGPT, configurando una violazione delle norme tedesche ed europee sul diritto d’autore, inclusi l’art. 16 della legge tedesca e la direttiva InfoSoc dell’UEdigitalpolicyalert.org. L’eccezione del text and data mining e dell’uso incidentale è stata rigettata, poiché la riproduzione era sistematica e non marginaledigitalpolicyalert.org. Inoltre, il tribunale ha rigettato la difesa di OpenAI secondo cui la responsabilità ricadrebbe sugli utenti, affermando invece il ruolo centrale dell’operatore del modello nella generazione dei contenuti.

Impatto su creatori, industria e policy

Per GEMA questa sentenza segna un “precedente storico per l’IA in Europa” e un successo nella tutela dei redditi dei creatori: «oggi abbiamo difeso con successo il sostentamento dei creatori musicali», ha dichiarato il CEO Tobias Holzmüllerlink.techcrunch.com. GEMA dispone già di un modello di licenza AI introdotto nel 2024 e punta a promuovere accordi analoghi nel resto d’Europa.

Per le aziende tech, la sentenza impone una ridefinizione delle pratiche di addestramento: gli operatori di modelli linguistici dovranno implementare rigidi audit dei dataset, ottenere licenze per contenuti protetti e rivedere le proprie policy per allinearsi alle normative sul copyright.

Precedente europeo e prospettive future

La decisione ha valore potenzialmente europeo. È la prima sentenza diretta che disciplina l’uso dei testi protetti da parte di strumenti AI generativitheguardian.com. Alcune organizzazioni, come Koda in Danimarca, vedono in essa un supporto cruciale per le proprie cause contro l’uso non autorizzato di materiale musicale da parte di altri provider..

Verso l’appello e implicazioni tecniche

OpenAI ha dichiarato di non condividere la decisione e di stare valutando le opzioni legali, compreso l’appelloreuters.com. Se confermata, la sentenza genererà conseguenze su architettura dei modelli, processi di filtraggio dati e trasparenza. Studi accademici mostrano come i modelli linguistici possano memorizzare e riprodurre contenuti protetti, confermando i rischi evidenziati oggi dalla giurisprudenza.

La sentenza di Monaco non è solo una decisione legale: è un punto di svolta per l’ecosistema AI europeo. Se i modelli generativi vogliono restare sostenibili a livello normativo, dovranno integrare meccanismi di licenza, controllo e conformità fin dalla fase di progettazione. Un cambiamento strutturale che mette al centro il diritto dei creatori e ridefinisce il futuro delle piattaforme AI.