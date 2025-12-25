Il 2025 ha segnato una svolta storica per i data center, strutture finora invisibili al grande pubblico, improvvisamente passate dal back-end al centro dell’attenzione quotidiana e politica.

Un'analisi di TechCrunch suona come un campanello d’allarme: in un solo anno, la spesa per la costruzione di data center negli Stati Uniti è aumentata del 331% rispetto al 2021, coinvolgendo centinaia di miliardi di dollari. Il dato più emblematico è un altro: per la prima volta, comunità in almeno 24 stati americani protestano contro l’avanzata di queste infrastrutture, mobilitando 142 gruppi attivisti che contestano soprattutto l’impatto ambientale, sanitario e l’aumento delle bollette elettriche.

La crescente attenzione ai data center

Le contestazioni alimentano una percezione di ingiustizia, resa più forte dalla rapidità della crescita. Come riporta TechCrunch, in Michigan alcuni cittadini si sono mobilitati dopo l’annuncio di 16 siti per data center; in Wisconsin i residenti hanno respinto un progetto da 244 acri; in Southern California, Imperial Valley ha avviato una causa legale contro l’approvazione istituzionale. Secondo l’organizzazione Data Center Watch, gli sviluppi ritardati o bloccati ammontano a circa 64 miliardi di dollari. Un quadro che indica come i data center non siano più una questione esclusivamente tecnica, ma una variabile chiave del dibattito urbano e politico.

Le strategie dell’industria tecnologica

Il settore tecnologico non è rimasto inattivo. È nata la National Artificial Intelligence Association (NAIA), che diffonde materiali e organizza tour per illustrare al legislatore e all'opinione pubblica il valore dei data center. Alcune aziende hanno avviato campagne pubblicitarie mirate, sottolineando l’impatto economico, occupazionale e regionale positivo dei loro centri. Secondo gli analisti, i rincari sulle bollette, generati dai consumi energetici dei nuovi impianti, potrebbero diventare un tema elettorale decisivo nei midterm del 2026.

Investimenti e sostenibilità: un trend mondiale

Il fenomeno non è confinato agli Stati Uniti. Il Giappone ha lanciato un’opera importante: il più grande hub di data center del paese nella prefettura di Toyama, con una potenza finale di 3,1 gigawatt, di cui 400 megawatt disponibili già entro il 2028.

L’obiettivo è attirare operatori hyperscale come Amazon, Google e Microsoft in zone meno soggette a disastri naturali.

Parallelamente, cresce la spinta verso l’infrastruttura distribuita: il summit Data Center Frontier di settembre 2025 ha evidenziato come l’inferenza AI stia spingendo verso architetture edge e hub regionali, dove latenza, rete e collaborazione con utility locali diventano fattori strategici.

Data center: un futuro sostenibile ed efficiente

La sostenibilità sta ridefinendo la corsa ai data center. Alcuni studi mostrano che una maggiore flessibilità geografica può alleviare congestioni di rete e migliorare l’utilizzo di energia rinnovabile, riducendo il *curtailment* solare fino al 61%.

Una pianificazione congiunta di sviluppo infrastrutturale e sistemi energetici può abbattere i costi d’investimento e le emissioni. Questi esempi indicano che i data center stanno diventando non solo un carico energetico, ma anche una leva per ottimizzare la rete e favorire la transizione green.

Il 2025 ha segnato una transizione netta: non più infrastrutture invisibili, ma attori di primo piano nell’arena politica, civile e tecnologica. Le proteste, gli investimenti in infrastrutture edge, la sostenibilità e le strategie energetiche inseriscono i data center nel cuore del dibattito pubblico e delle politiche industriali.

Il data center non è più solo un componente tecnico, ma un terreno di confronto tra sviluppo e comunità, efficienza e impatto, centralizzazione e prossimità. Il 2026 si avvia con la promessa di essere un altro anno di svolta per un’infrastruttura che non può più rimanere dietro le quinte.