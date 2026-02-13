Il 12 febbraio 2026, Didero ha annunciato un round di finanziamento in Serie A da 30 milioni di dollari. L'operazione è stata co-guidata da Chemistry e Headline, con la partecipazione del fondo M12 di Microsoft, per sviluppare una piattaforma agentica destinata ad automatizzare i flussi dell'approvvigionamento produttivo globale.

L'obiettivo di Didero è trasformare una delle funzioni più frammentate e laboriose della supply chain: la gestione manuale di comunicazioni via email, ordini d'acquisto, packing list e pagamenti. La soluzione proposta si basa su agenti AI che operano sui sistemi ERP esistenti, monitorando le comunicazioni e aggiornando autonomamente i sistemi di registrazione o avviando le azioni necessarie nel flusso di procurement.

Alla base di un procurement senza intoppi

L'idea nasce dall'esperienza di Tim Spencer, fondatore di Didero. Nel 2023 aveva venduto Markai, una startup e-commerce attiva in Asia, dopo aver affrontato significative difficoltà operative legate alla complessità nella gestione dei fornitori.

Didero impiega un "agentic AI layer" in grado di interpretare il linguaggio naturale, estrarre dati cruciali come quantità minime d'ordine, prezzi, tempi di consegna e Incoterms, e tradurli in azioni eseguibili dai sistemi ERP. Questo permette di coordinare reclami, richieste RFQ, aggiornamenti logistici e pagamenti, riducendo l'intervento umano nelle attività ripetitive.

Un modello in un mercato maturo per l'automazione

Il contesto in cui Didero opera è ormai maturo: nonostante la diffusa adozione di sistemi digitali, il procurement produttivo rimane in gran parte manuale, specialmente a causa della dipendenza da comunicazioni non strutturate e strumenti inadeguati.

Kristina Shen di Chemistry sottolinea come i team di procurement possano ora dedicarsi a decisioni strategiche ad alto valore, abbandonando la rincorsa a email e aggiornamenti manuali. Taylor Brandt di Headline evidenzia la rapida crescita di Didero, supportata da implementazioni veloci e feedback concreti dai clienti, in particolare nei settori manifatturiero e distributivo.

Posizionamento competitivo e potenziale di mercato

Didero si distingue da altri fornitori AI come Levelpath, Zip o Oro Labs, concentrandosi specificamente sulla supply chain core: l'approvvigionamento di materiali, componentistica e imballaggi. Sebbene esistano alternative come Cavela o Pietra, queste si rivolgono principalmente alle PMI e non coprono l'intero ciclo, dalla richiesta al pagamento.

Tra i clienti di riferimento, Didero cita Footprint, fornitore di packaging vegetale, e vanta già "dozens of customers" nel settore.

Deploy, espansione e governance

I fondi raccolti saranno impiegati per potenziare lo sviluppo del prodotto, le vendite enterprise e il customer enablement. Didero intende rafforzare i team tecnici e go-to-market, esplorando anche funzionalità adiacenti come sourcing e pagamenti.

Questo round di finanziamento porta il totale raccolto a circa 37 milioni di dollari, includendo i 7 milioni già ottenuti con il seed round del 2024.

Trend agentico e impatto sul mercato ERP

L'adozione di agenti AI in contesti B2B strutturati è vista da alcuni analisti come l'inizio del "momento del procurement autonomo". Didero conferma la capacità degli agenti di operare su flussi complessi, come quelli manifatturieri, garantendo un ROI misurabile e la recuperabilità degli errori.

Ciò pone i vendor ERP – SAP, Oracle, NetSuite – di fronte a una scelta: integrare agenti nel proprio stack o rischiare di essere superati da soluzioni sovrapposte.

Verso un procurement intelligente e strategico

L'espansione della piattaforma Didero ridefinisce il ruolo del procurement professionale, spostando il focus dalle attività transazionali alla supervisione, strategia e gestione delle eccezioni.

Le attività routinarie sono delegate agli agenti, mentre il valore decisionale e le relazioni umane diventano centrali.

La keyword “agentic procurement”, utilizzata più volte, sottolinea il posizionamento strategico di Didero. L'azienda incarna la tendenza dell'agentic AI applicata a processi B2B complessi, dove regolarità e governance abilitano un'automazione robusta. Il procurement manifatturiero è il primo campo d'applicazione, promettendo efficienza, visibilità e resilienza.