Anthropic, azienda statunitense tra i leader dell’intelligenza artificiale, ha concluso un round di finanziamento di Series G da **30 miliardi di dollari**. Questo porta la sua valutazione post-money a **380 miliardi di dollari**, segnando un balzo significativo rispetto ai 183 miliardi del precedente Series F e posizionandosi tra i round più ingenti mai registrati nel settore tech. L’operazione è stata guidata dai fondi sovrani di Singapore GIC e Coatue, con la partecipazione di investitori come D. E. Shaw Ventures, Dragoneer, Founders Fund, ICONIQ Capital e MGX.

Anthropic, che ha recentemente lanciato il modello Opus 4.6, utilizzerà questi capitali per potenziare la ricerca, lo sviluppo dei prodotti AI e l’espansione infrastrutturale per il mercato enterprise.

Tra le valutazioni private più alte di sempre

Con un valore di 380 miliardi di dollari, Anthropic si afferma come una delle startup private più preziose al mondo, superata solo da OpenAI (valutata circa 500 miliardi nel 2025) e precedendo società come ByteDance. Questo incremento vertiginoso rappresenta una delle accelerazioni più rapide nella storia dell’AI e del venture capital.

Domanda enterprise in forte crescita

Il finanziamento arriva in un momento di crescente adozione enterprise di Claude, la piattaforma AI di Anthropic.

L’azienda riporta un fatturato in run-rate di 14 miliardi di dollari, più che decuplicato negli ultimi tre anni. Claude Code, in particolare, ha generato oltre 2,5 miliardi di dollari, più che raddoppiando nei primi mesi del 2026. Attualmente, oltre 500 clienti spendono più di 1 milione di dollari annui per Claude, inclusi otto dei dieci principali gruppi Fortune.

Strategia multi-cloud e focus sulla sicurezza

Anthropic adotta una strategia tecnologica aperta, con i suoi modelli operativi su Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft Azure. Supporta inoltre diversi hardware di training, dai TPU alle GPU NVIDIA. Questo approccio garantisce resilienza e scalabilità, elementi cruciali nella competizione con attori come OpenAI e DeepMind.

L’azienda pone inoltre una forte enfasi sulla sicurezza e sull’allineamento etico dell’AI, un tratto distintivo nel panorama del frontier AI.

Impatti sul mercato e sul settore tech globale

Il round da 30 miliardi di dollari ha generato significative reazioni sui mercati tech, con un impatto oscillante sui titoli delle aziende software globali, in parte per il timore di una disruptive dominance da parte di Anthropic. In India, la sua valutazione supera già la capitalizzazione aggregata di 77 aziende IT quotate nel BSE. Questo slancio finanziario e commerciale posiziona Anthropic come un potenziale candidato a un’IPO entro il 2026, alimentando le attese degli osservatori finanziari.

Krishna Rao, CFO di Anthropic, ha dichiarato: “Claude sta diventando sempre più cruciale per l’attività delle imprese”.

L’investimento riflette la crescente domanda dei clienti e mira a rafforzare i prodotti aziendali e i modelli AI. L’ecosistema AI globale è a una svolta: la competizione tra Anthropic e OpenAI si intensifica, con il mercato che premia gli attori capaci di coniugare innovazione, sicurezza e fruibilità enterprise. La vera prova di maturità per Anthropic sarà la capacità di tradurre la sua altissima valutazione in performance concrete sul mercato.