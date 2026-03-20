Nell’era della «memoria esterna», i dispositivi hardware dedicati all’AI notetaking stanno rivoluzionando il modo di catturare conversazioni e riunioni. Esemplari come clip, pin e pendant intelligenti emergono sul mercato, capaci di registrare, trascrivere e sintetizzare automaticamente i contenuti vocali. Questi strumenti rispondono a una crescente esigenza di agilità nel contesto del lavoro ibrido e in mobilità.

Dispositivi indossabili: clip e pendenti in primo piano

Tra i formati più innovativi e pratici, i modelli wearable si distinguono per portabilità e facilità d'uso.

Il Plaud NotePin/NotePin S e l’Omi pendant sono esempi significativi. Il NotePin può essere indossato come bracciale, clip o ciondolo, è equipaggiato con due microfoni e offre fino a 20 ore di registrazione continua a circa 159 dollari. La versione NotePin S migliora l'esperienza utente con un pulsante fisico per avviare la registrazione o evidenziare momenti chiave, a circa 179 dollari.

L’Omi pendant, dal design più essenziale e accessibile (circa 89 dollari), richiede una connessione costante allo smartphone e non integra memoria interna. Si distingue però per l'offerta di applicazioni open source e un'autonomia di registrazione di 10-14 ore.

Modelli compatti e soluzioni con autonomia estesa

Il mercato propone anche modelli con formato simile a una carta di credito, come il Plaud Note/Note Pro e il Mobvoi TicNote, che fungono quasi da smartphone potenziati. Il Note Pro, a circa 179 dollari, include un display, quattro microfoni e offre 300 minuti gratuiti di trascrizione al mese, garantendo un'autonomia di registrazione efficace su 3-5 metri. Il Mobvoi TicNote si spinge oltre, proponendo traduzione e trascrizione in tempo reale in oltre 120 lingue, con un'impressionante autonomia di 25 ore di registrazione continua.

Un'altra soluzione degna di nota è il Comulytic Note Pro, che si differenzia offrendo trascrizione illimitata senza abbonamento.

Questo dispositivo vanta una capacità di registrazione fino a 45 ore e un tempo di standby superiore a 100 giorni. Per funzionalità avanzate come la sintesi AI e la chat AI, è disponibile un piano a partire da 15 dollari al mese.

Sintesi intelligente e app desktop dedicate

L'approccio di Plaud non si limita all'hardware; l'azienda ha infatti lanciato il NotePin S e un'innovativa app desktop. Questa applicazione è progettata per catturare automaticamente i meeting online da piattaforme come Zoom, Google Meet e Slack, trascrivendoli, sintetizzandoli e organizzandoli tramite intelligenza artificiale. Il software desktop è offerto gratuitamente a tutti i possessori di un dispositivo Plaud, abbattendo così la barriera di costo per l'accesso a strumenti avanzati di AI meeting notetaking.

Il NotePin S integra un tasto fisico con feedback tattile, una caratteristica pensata per migliorare l'interazione: una pressione prolungata avvia o termina la registrazione, mentre un breve tocco permette di evidenziare un momento importante, funzione già apprezzata nel Note Pro.

Panoramica del mercato e tendenze

La categoria dei «notetaker AI fisici» sta emergendo come un segmento competitivo rispetto alle soluzioni software esistenti (Fathom e Granola), segnando una chiara transizione verso strumenti hardware dedicati, particolarmente adatti al lavoro ibrido. I prezzi di questi dispositivi variano significativamente: si parte dagli 89 dollari dell'Omi, si passa per la fascia media di 159-179 dollari per dispositivi con batteria estesa o funzionalità AI avanzate, fino ad arrivare a circa 200 dollari per soluzioni come il Viaim RecDot, auricolari con trascrizione diretta in 78 lingue.

Privacy, praticità e unicità

Altri attori del settore esplorano varianti estetiche e funzionali per distinguersi. Un esempio è il Taya Necklace, dal costo di circa 89 dollari, indossabile come un gioiello. Questo dispositivo si concentra sulla privacy, registrando esclusivamente la voce dell'utente. Ottiene questo risultato filtrando gli altri suoni tramite un campione vocale registrato e l'uso di microfoni direzionali, enfatizzando un approccio più attento alla protezione dei dati personali.

In conclusione, la vasta gamma di dispositivi hardware AI notetaker disponibili sul mercato è progettata per soddisfare esigenze diverse: dalla trascrizione immediata alla sintesi intelligente, fino alla salvaguardia della privacy.

Questi strumenti, supportati da applicazioni mobili e desktop, si stanno affermando come alleati indispensabili nel lavoro quotidiano, specialmente negli scenari di riunioni ibride o in presenza. Il loro valore aggiunto risiede non solo nella comodità d'uso, ma anche nella qualità delle informazioni catturate e nella loro immediata fruibilità.