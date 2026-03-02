L’articolo documenta una nuova forma di guerra ibrida: mentre Stati Uniti e Israele scatenavano raid aerei sull’Iran, un insieme di cyberattacchi coordinati ha preso di mira noti servizi e applicazioni iraniane, generando inoltre un blackout quasi totale della connessione internet del Paese.

La cronologia degli eventi

La mattina del 1° marzo, in concomitanza con i bombardamenti, sono stati compromessi siti d’informazione. L’app religiosa “BadeSaba”, scaricata da oltre 5 milioni di utenti, ha iniziato a mostrare messaggi quali “È il momento del giudizio” o pressioni rivolte alle forze armate affinché depongano le armi.

Parallelamente, l’accesso a internet è crollato, con una connettività ridotta al 4% del traffico normale secondo monitor indipendenti.

Obiettivi e contesto operativo

Questi attacchi sembrano studiati per generare caos e disinformazione, sfruttando servizi ampiamente utilizzati. L’app “BadeSaba” era particolarmente efficace nel raggiungere sostenitori del governo, elemento rilevante che sottolinea la natura strategica della scelta. Altre piattaforme legate a enti governativi o militari sono state compromesse per limitare la risposta iraniana, secondo osservatori.

Il blackout digitale come strumento di guerra

Il crollo del traffico internet non è un episodio isolato: rientra in una strategia già utilizzata dall’Iran in passato, durante proteste o conflitti regionali.

In questo caso, il blackout è arrivato in concomitanza con attacchi aerei, riducendo drasticamente la capacità comunicativa della popolazione e delle forze interne.

Implicazioni geopolitiche e digitali

Gli eventi descritti riflettono una nuova fase del conflitto moderno, dove il digitale accompagna la forza militare. Il blackout ha effetti immediati: isolare cittadini, ritardare risposte coordinate, oscurare informazioni cruciali. L’obiettivo digitale includeva anche l’alterazione della percezione pubblica interna e internazionale.

Risposte e possibili contromisure

In contesti come questo, strategie di resilienza includono la diffusione di tecnologie satellitari resistenti alla censura, l’uso di reti decentralizzate, VPN avanzate e la preparazione continua delle infrastrutture statali e civili contro attacchi software.

A livello internazionale, è fondamentale una cooperazione tra agenzie per contrastare operazioni di cybersabotaggio e difendere i flussi comunicativi.

In sintesi, i raid militari condotti da USA e Israele non si sono limitati al piano fisico, ma si sono estesi su quello digitale, evidenziando la centralità delle infrastrutture cyber nei conflitti contemporanei. Contromisure tecnologiche e strategie di resilienza digitale diventano così nodi strategici non più rinviabili.