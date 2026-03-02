Apple ha presentato l’iPhone 17e, un nuovo modello di fascia budget che debutta il 2 marzo 2026 con un prezzo di partenza di 599 $. Questo dispositivo si distingue per l’integrazione delle funzioni di Apple Intelligence, basate sul chip A19. Offre un raddoppio dello storage minimo a 256 GB, supporto a MagSafe e Qi2, oltre a significativi miglioramenti su fotocamera, connettività e resistenza. La disponibilità è prevista dall’11 marzo, con pre-ordini attivi dal 4 marzo.

Apple Intelligence e chip A19: il cuore smart dell’iPhone 17e

Il nuovo modello impiega il chip A19, lo stesso presente nell’iPhone 17 standard.

Ciò garantisce il pieno supporto all’ecosistema di funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Apple, note come Apple Intelligence. Questa integrazione assicura un’esperienza utente più reattiva e personalizzata, grazie a un motore neurale avanzato direttamente nel chip.

Maggiore storage e design più robusto

L’iPhone 17e parte con 256 GB di memoria interna, il doppio rispetto al modello precedente, mantenendo invariato il prezzo. La scocca è protetta da Ceramic Shield 2, che offre una resistenza ai graffi fino a tre volte superiore. Il dispositivo vanta inoltre la certificazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua.

Fotocamera e connettività aggiornate

La fotocamera posteriore conserva il sensore da 48 MP già visto sull’iPhone 16e.

Sul fronte della connettività, debutta il nuovo modem C1X, fino a due volte più veloce e con consumi energetici ridotti del 30% rispetto al precedente C1. Non manca il supporto a MagSafe e wireless Qi2 fino a 15 W, un importante upgrade per la ricarica wireless.

Disponibilità, varianti e posizionamento competitivo

Apple ha annunciato che l’iPhone 17e sarà venduto nelle colorazioni nero, bianco e una nuova tonalità rosa soft. I pre-ordini saranno disponibili dal 4 marzo, con vendita diretta a partire dall’11 marzo. L’obiettivo dichiarato è proporre un dispositivo completo e moderno a un prezzo contenuto, consolidando il posizionamento di iPhone entry-level.

Il valore chiave dell’iPhone 17e risiede nella capacità di offrire funzionalità avanzate, come Apple Intelligence, MagSafe e connettività potenziata, senza compromessi significativi sulle specifiche tecniche o sui materiali.

In un mercato sempre più competitivo, Apple rafforza così la sua proposta per segmenti emergenti e per l’uso aziendale leggero.

L’iPhone 17e rappresenta un’evoluzione strategica: combina intelligenza locale sul dispositivo, autonomia migliorata, design robusto e connettività aggiornata. Una formula che punta a ridefinire il concetto di “iPhone accessibile” per l’anno 2026.