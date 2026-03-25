Lululemon ha compiuto un investimento strategico in Epoch Biodesign, una startup britannica pioniera nel riciclo tessile. L'azienda ha sviluppato un innovativo processo enzimatico che trasforma gli scarti tessili in nuovi monomeri, pronti per la reintroduzione nel ciclo produttivo. Questa tecnologia promette di ridefinire l'approccio dell'industria della moda alla circolarità, segnando un passo concreto verso la sostenibilità.

La Tecnologia che Rigenera il Nylon 6,6

Jacob Nathan, fondatore e CEO di Epoch Biodesign, ha ideato una cascata di trattamenti enzimatici per demolire il nylon 6,6.

Questo materiale sintetico ad alta resistenza è ampiamente usato in abbigliamento tecnico, airbag, tappeti e corde da arrampicata. Il processo recupera oltre il 90% dei monomeri desiderati; i coloranti residui vengono isolati e trattati separatamente.

Nathan paragona il valore dei rifiuti tessili a quello del petrolio: “Un sacco di tessuto è l’equivalente di un barile di petrolio”, evidenziando la maggiore stabilità dei costi degli scarti tessili rispetto alle materie prime petrolifere.

Investimenti e Progetti Futuri

L'innovazione di Epoch ha attratto importanti investitori, tra cui Lululemon, che ha partecipato a un round di finanziamento da 12 milioni di dollari con Exantia, Happiness Capital, Kompas VC e Leitmotif.

Questi fondi finanzieranno un impianto dimostrativo vicino all'Imperial College di Londra e, successivamente, un sito industriale commerciale. Previsto per il 2028, avrà una capacità potenziale di 20.000 tonnellate metriche di monomeri all'anno.

Un ulteriore finanziamento di circa 18,3 milioni di dollari, guidato da Extantia Capital e con il supporto di Zara (tramite Inditex), è destinato a un primo impianto produttivo nel Regno Unito. L'obiettivo è riciclare circa 150 tonnellate di scarti tessili all'anno già nel 2028, accelerando la scalabilità industriale.

Verso un'Economia Circolare Sostenibile

L'approccio di Epoch Biodesign concretizza il paradigma della tecnologia circolare su scala, unendo benefici ambientali a vantaggi economici.

L'azienda sviluppa soluzioni che si integrano direttamente nella catena di approvvigionamento tessile, puntando a una scalabilità compatibile con le esigenze di mercato.

Le ambizioni di Jacob Nathan si estendono oltre il nylon 6,6. Raggiunta la piena maturità tecnologica per questo materiale, Epoch intende estendere il metodo ad altri tipi di plastica. Questo aprirà la strada a un modello di economia circolare tessile su larga scala, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni di riciclo sostenibili da parte del fast fashion.

L'Impatto Strategico dell'Investimento Lululemon

L'investimento di Lululemon, brand focalizzato su performance e sostenibilità, in Epoch Biodesign è un'azione strategica cruciale.

Non è solo diversificazione finanziaria, ma un impegno verso un ciclo produttivo rigenerativo. La capacità del nylon 6,6 di essere "mangiato" dagli enzimi e rinascere come nuovo monomero offre all'industria della moda una possibilità concreta di affrancarsi dall'estrazione di risorse fossili.

Questo caso esemplifica una transizione fondamentale: da un riciclo limitato al fine vita a una vera e propria filiera chiusa. Gli scarti diventano materia prima, garantendo efficienza, sostenibilità e stabilità economica. La tecnologia di Epoch Biodesign, sostenuta da Lululemon e altri investitori, è un progetto tangibile per realizzare i nuovi paradigmi della moda circolare, con impianti che entro il 2028 potrebbero fornire tonnellate di monomeri rigenerati per nuova vita.