Match Group ha annunciato la soppressione del ruolo di Chief Operating Officer, con conseguente uscita di Hesam Hosseini dopo un lungo periodo alla guida di diverse divisioni, tra cui Evergreen & Emerging Brands. Questa decisione strategica, promossa dall’amministratore delegato Spencer Rascoff, si inserisce in un momento delicato per le app di dating, che mostrano crescenti difficoltà nell’attrarre la generazione Z.

Ristrutturazione interna e eliminazione della figura di COO

La formalizzazione della decisione è avvenuta tramite un modulo 8-K depositato alla SEC.

Il ruolo di COO verrà eliminato a partire dal 2 giugno 2026, data in cui Hesam Hosseini lascerà l’azienda dopo oltre 15 anni. Questa mossa riflette una revisione della struttura dirigenziale, con Rascoff che da tempo valutava l’effettiva necessità della posizione, ritenuta non più indispensabile. L’azienda punta a ottenere significativi risparmi economici e a semplificare i processi decisionali, eliminando livelli gerarchici sovrapposti.

Performance finanziarie: utile in crescita ma previsioni sotto le attese

Nonostante i risultati del primo trimestre abbiano superato le aspettative, con ricavi per 878 milioni di USD e utili per azione di 83 cent, le previsioni per l’intero anno — comprese tra 3,41 e 3,54 miliardi di USD — si attestano al di sotto delle stime di Wall Street, fissate a 3,59 miliardi.

Questo scarto ha reso necessarie azioni correttive, inclusa una riduzione dei costi operativi. In risposta alle preoccupazioni degli investitori, Tinder presenterà un evento dedicato nel corso di questo mese, volto a illustrare la roadmap futura e il ruolo dell’intelligenza artificiale nel migliorare l’esperienza utente.

La sfida della generazione Z: burnout e disaffezione

Il contesto attuale è caratterizzato da una crescente insofferenza da parte della Gen Z nei confronti delle app di dating. Un sondaggio del 2025 ha evidenziato come il 79% degli utenti appartenenti a questa generazione sperimenti frequentemente un “dating-app burnout”, una stanchezza mentale ed emotiva derivante dalla ripetitività delle interazioni digitali e dalla percepita mancanza di autenticità.

Molti giovani prediligono, di conseguenza, modalità di incontro offline, come eventi sociali e incontri casuali, ritenuti più genuini e gratificanti rispetto allo scorrimento infinito dei profili.

Pressioni competitive e necessità di innovazione

Il mercato del dating digitale è sempre più competitivo. Match Group deve affrontare un calo di utenti e di monetizzazione tra i più giovani, spingendo al contempo per il rinnovo dell’esperienza utente tramite l’integrazione di funzionalità AI e l’ottimizzazione delle operazioni. La cancellazione della posizione di COO segnala un riassetto volto a rendere l’azienda più agile e reattiva. La vera sfida, tuttavia, consisterà nel rigenerare un senso di autenticità nelle esperienze digitali per la generazione Z.

Nel complesso, la rimozione del ruolo di COO, l’uscita di una figura di rilievo come Hesam Hosseini e l’introduzione di eventi focalizzati sull’AI rappresentano un chiaro tentativo di riconquistare fiducia e engagement. Il nodo cruciale rimane la connessione emotiva: se le nuove strategie non riusciranno a rispondere al desiderio di contatto reale ed esperienze significative, Match Group rischia di perdere il contatto con la Gen Z.