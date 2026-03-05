Meta ha annunciato che permetterà ai provider di chatbot IA generici di utilizzare l’API Business di WhatsApp in Europa per un periodo di 12 mesi. Questa apertura, tuttavia, avverrà solo dietro il pagamento di una tariffa che varierà tra 0,0490 e 0,1323 € per ogni messaggio non basato su template, con costi differenziati a seconda del Paese.
La risposta europea alle pressioni antitrust
La decisione di Meta giunge in risposta alle pressioni esercitate dall’European Commission. Le autorità europee avevano minacciato l’adozione di misure provvisorie per impedire che le politiche recentemente introdotte da Meta – le quali escludevano i chatbot IA di terze parti a favore del proprio assistente Meta AI – potessero danneggiare la concorrenza sul mercato europeo.
L’apertura temporanea dell’accesso all’API Business di WhatsApp rappresenta un tentativo strategico da parte di Meta per scongiurare sanzioni o interventi urgenti da parte delle autorità antitrust europee.
I termini economici per l’accesso
Meta ha definito una tariffa che oscilla tra 0,0490 e 0,1323 € per ciascun messaggio non-template inviato dai chatbot IA attraverso l’API Business di WhatsApp. Sebbene le conversazioni con assistenti IA possano comprendere numerose interazioni, i costi cumulativi potrebbero diventare significativi, configurandosi come un potenziale ostacolo economico per i provider di dimensioni minori o per quelli maggiormente orientati all’innovazione.
Ambiti di applicazione ed esclusioni
La nuova politica introdotta da Meta non interesserà i bot impiegati per finalità aziendali, come il servizio clienti o le comunicazioni basate su template predefiniti. L’obbligo di pagamento riguarderà esclusivamente i chatbot di natura generale, quali ChatGPT o Claude. I bot gestiti direttamente dalle aziende per fornire supporto o inviare notifiche rimarranno, invece, esclusi da questa nuova tariffazione.
Contesto normativo e contestazioni
L’iniziativa di Meta si inserisce in un quadro normativo in rapida evoluzione. Già nel dicembre 2025, l’AGCM italiana aveva imposto la sospensione dei termini che escludevano i chatbot concorrenti. Parallelamente, l’UE aveva avviato un’indagine antitrust completa.
La mossa di Meta avviene quindi in un contesto in cui le autorità temono che il controllo di WhatsApp possa trasformarsi in una forma di gatekeeping per il mercato delle intelligenze artificiali conversazionali.
Alcuni operatori del settore, come Interaction Company, sviluppatori dell’assistente Poke.com, hanno definito la tariffa imposta da Meta come "vessatoria", sostenendo che essa rappresenti una forma di restrizione competitiva mascherata, piuttosto che una reale apertura del mercato.
Sviluppi in altri mercati
Analoghi sviluppi si erano verificati in Italia a partire da febbraio 2026, con un prezzo indicativo di circa 0,0572 € per messaggio non-template, a seguito dell’intervento dell’autorità garante locale.
Anche il Brasile ha visto il ripristino di misure antitrust che obbligano Meta a garantire l’accesso all’API nel Paese, rafforzando il quadro internazionale di crescente attenzione verso il potenziale abuso di posizione dominante nel settore.
Riflessioni sul futuro delle IA su WhatsApp
La possibilità di accedere a pagamento all’API Business di WhatsApp apre uno spiraglio per i provider di chatbot IA, ma al contempo introduce costi che potrebbero scoraggiare molti player, preservando così un vantaggio competitivo per Meta AI. Il dibattito si concentra ora sulla sostenibilità di questa formula e sul delicato bilanciamento tra l’apertura del mercato e l’introduzione di barriere economiche.
Da un lato, le autorità guadagnano tempo prezioso per perfezionare le normative e completare le indagini.
Dall’altro, resta aperta la questione fondamentale se un accesso a pagamento possa essere considerato una vera e propria "apertura" o piuttosto una strategia volta a mantenere il controllo del mercato.
In prospettiva, la regolamentazione del mercato delle IA conversazionali, in particolare quelle integrate in piattaforme di ampia diffusione come WhatsApp, assume un ruolo cruciale per garantire dinamiche competitive e promuovere un’innovazione effettiva. La decisione di Meta segna un punto di svolta, introducendo una modalità di accesso condizionata che, tuttavia, non risolve il problema strutturale del potere di mercato e delle potenziali inefficienze competitive.