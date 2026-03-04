Il 3 marzo 2026, TikTok ha subito una significativa interruzione del servizio per numerosi utenti negli Stati Uniti. Il disservizio è stato attribuito a un nuovo problema tecnico presso un data center di Oracle, segnando la seconda interruzione in meno di due mesi. Questo evento solleva interrogativi sulla fragilità infrastrutturale della filiale americana, soprattutto alla luce del recente cambio di proprietà.

Dinamiche dell’ultimo blackout

La disfunzione è emersa nella tarda mattinata del 3 marzo, con un picco di segnalazioni su Downdetector. La joint venture TikTok USDS ha confermato su X (ex-Twitter) che un problema con un data center Oracle stava causando ritardi nella pubblicazione dei contenuti per alcuni creatori, scusandosi con gli utenti per la pazienza dimostrata.

Oracle ha riconosciuto l'anomalia, riportando errori di timeout, connessioni intermittenti e un aumento della latenza presso la sua struttura di Ashburn.

Un pattern preoccupante

Già nel mese di febbraio, TikTok aveva affrontato un'interruzione prolungata. In quell'occasione, un'ondata di maltempo e un blackout in un data center Oracle avevano compromesso funzioni essenziali come la pubblicazione dei video, le visualizzazioni, i like e il feed di raccomandazioni.

Questa seconda interruzione consecutiva introduce un trend inquietante. Le cause potrebbero risiedere in problemi infrastrutturali non risolti o in una sottovalutazione della complessità operativa legata al nuovo modello di gestione. Il cambio di proprietà ha visto l'80% del controllo passare a Oracle, Silver Lake e MGX, nell'ambito della joint venture TikTok USDS.

ByteDance mantiene una quota di circa il 19,9%.

Implicazioni operative e reputazionali

Le continue interruzioni del servizio incidono negativamente sull'esperienza sia degli utenti che dei creator, minando la fiducia nella piattaforma in un momento di transizione strutturale cruciale. Diversi creator hanno lamentato visualizzazioni azzerate, metriche errate, follower instabili e difficoltà nella monetizzazione dei contenuti, alimentando il malcontento e sollevando dubbi su potenziali problemi sistemici.

Per TikTok USDS, già impegnata a rispettare gli obblighi di sicurezza e compliance derivanti dalla separazione da ByteDance, queste criticità tecniche rappresentano una sfida reputazionale di notevole entità.

La continuità operativa, specialmente durante eventi di grande richiamo come il Super Bowl o i Grammy Awards, è fondamentale per rassicurare utenti, inserzionisti e policy maker.

Strategie di resilienza infrastrutturale

Considerando l'affidamento di TikTok su Oracle per l'infrastruttura cloud e la gestione dei dati, la ridondanza e la diversificazione dei data center diventano elementi imprescindibili. È pertanto urgente sviluppare piani di disaster recovery che includano meccanismi di failover regionali e audit periodici delle infrastrutture.

Inoltre, è necessario migliorare la comunicazione pubblica. Una maggiore trasparenza riguardo alle tempistiche di ripristino, alle cause tecniche e alle misure correttive adottate può contribuire ad attenuare le preoccupazioni del mercato.

La governance di TikTok USDS, guidata dal CEO Adam Presser e con un board statunitense, deve dimostrare una capacità di risposta efficace e strategica di fronte a queste criticità emergenti.

In prospettiva, la sfida principale non è solo risolvere il guasto attuale, ma rafforzare la resilienza operativa e riconquistare la fiducia degli utenti in un contesto normativo e geopolitico complesso. TikTok USDS deve dimostrare che la sua infrastruttura è non solo sicura, ma anche robusta e affidabile per tutti gli utenti americani.