Waymo ha registrato una crescita impressionante nel numero di corse robotaxi a pagamento negli ultimi due anni, passando da circa 50.000 a 500.000 corse settimanali. Questa espansione è stata accompagnata dall’apertura in sette nuove città del Sun Belt e dall’introduzione della sesta generazione del suo sistema di guida autonoma, con impatti significativi sull’efficienza operativa, sulle sfide regolatorie e sulla competitività nel settore del ride-hailing.

Un balzo di dieci volte in 24 mesi

Waymo gestisce oggi circa 500.000 corse robotaxi a pagamento ogni settimana in 10 città statunitensi.

Questo traguardo è stato raggiunto in meno di due anni, considerando che nel maggio 2024 le corse settimanali si attestavano attorno a 50.000, segnando una crescita decupla.

Espansione rapida nel Sun Belt

Nel medesimo arco temporale, Waymo ha esteso significativamente la sua operatività. Dalle città iniziali di Phoenix, San Francisco e Los Angeles, il servizio si è rapidamente spostato verso Austin, Atlanta, Miami, Dallas, Houston, San Antonio e Orlando. Le sette città del Sun Belt sono state aggiunte nell’ultimo anno, portando il totale dei mercati serviti a dieci.

Flotta stabile, efficienza in aumento

La flotta di Waymo comprendeva 3.067 robotaxi equipaggiati con il sistema di guida autonoma di quinta generazione a dicembre 2025, un numero che l'azienda continua a definire "oltre 3.000".

La crescita esponenziale del numero di corse, pur mantenendo un numero di veicoli pressoché stabile, indica un’impennata dell’efficienza per ogni robotaxi. Questo è un risultato strategico, poiché i veicoli vuoti in circolazione non generano ricavi e possono contribuire alla congestione urbana.

L'arrivo della sesta generazione Waymo Driver

È imminente il lancio della sesta generazione del sistema di guida autonoma Waymo Driver, che sarà installato sui nuovi minivan Zeekr “Ojai” e sui modelli Hyundai Ioniq 5. Questa nuova piattaforma hardware è caratterizzata da una sensoristica più snella ed efficiente, progettata per ridurre i costi pur mantenendo elevati standard di sicurezza.

Sfide regolatorie e impatto urbano

La rapida espansione del servizio comporta anche delle sfide. Le autorità stanno indagando su comportamenti irregolari dei robotaxi Waymo in prossimità degli scuolabus. A San Francisco, inoltre, sono state sollevate preoccupazioni riguardo alla gestione dei veicoli bloccati, con diverse richieste di intervento da parte di polizia e vigili del fuoco per la loro rimozione.

Confronto con il colosso Uber

Nonostante il notevole balzo in avanti, il volume di corse di Waymo rappresenta ancora una frazione rispetto al business globale di Uber. Nel 2025, Uber ha completato circa 13,5 miliardi di corse tra ride-hailing e consegne. Un dato comparabile fornito da Uber risale al quarto trimestre 2024, quando l’azienda ha dichiarato di aver gestito oltre un milione di corse di mobilità per ora.

Complessivamente, Waymo si afferma come leader nella mobilità autonoma su scala commerciale. L’efficienza della flotta, la rapida espansione territoriale e l’adozione del nuovo hardware sono elementi cruciali per raggiungere l’obiettivo di oltre un milione di corse settimanali entro la fine del 2026. Tuttavia, questa crescita esponenziale rende urgente la necessità di rispondere alle preoccupazioni relative alla sicurezza, all’impatto urbano e alla regolamentazione, segnando un momento decisivo nella maturazione di questa tecnologia.