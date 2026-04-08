Un numero crescente di paesi sta introducendo o valutando severe restrizioni all'accesso dei minori ai social media. Questa tendenza globale mira a proteggere i più giovani dai rischi associati all'uso delle piattaforme digitali, quali cyberbullismo, dipendenza, problemi di salute mentale e violazioni della privacy.

L'Australia apre la strada ai divieti

L'Australia si è affermata come il primo paese al mondo a imporre un divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni. A partire da dicembre 2025, piattaforme di rilievo come Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch e Kick dovranno impedire l'iscrizione a questa fascia d'età.

Le aziende che non rispetteranno tali normative saranno soggette a sanzioni significative, fino a 49,5 milioni di dollari australiani (circa 34,4 milioni di dollari USA). Il governo australiano ha specificato che le piattaforme dovranno implementare metodi di verifica dell'età multipli e affidabili, senza affidarsi alla semplice dichiarazione degli utenti.

Europa e altre nazioni in movimento

La spinta verso la regolamentazione si estende in tutta Europa e oltre. La Danimarca, ad esempio, si prepara a vietare l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, con una legislazione prevista per metà 2026. Anche la Francia ha approvato una proposta di legge simile, sostenuta dal presidente Emmanuel Macron, che attende il voto finale al Senato.

In Germania, è in corso un dibattito su un potenziale divieto per i minori di 16 anni, sebbene con alcune resistenze all'interno della coalizione di governo. La Grecia ha annunciato un divieto per i minori di 15 anni a partire da gennaio 2027, motivato dalla necessità di contrastare l'aumento di ansia e disturbi del sonno tra i giovani.

Fuori dall'Europa, l'Indonesia ha già implementato una regolamentazione che impedisce ai minori di 16 anni di accedere a piattaforme come YouTube, TikTok, Facebook e Instagram. La Malesia ha annunciato piani per un divieto simile per i minori di 16 anni entro quest'anno. La Slovenia sta elaborando una legislazione per proibire l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, concentrandosi su piattaforme di condivisione di contenuti.

Anche la Spagna intende vietare i social media ai minori di 16 anni, con un progetto che richiede l'approvazione parlamentare e mira anche a responsabilizzare i dirigenti delle piattaforme per i discorsi d'odio. Il Regno Unito sta valutando un divieto per i minori di 16 anni, consultando genitori e giovani per determinarne l'efficacia e considerando misure per limitare le funzionalità che inducono all'uso compulsivo, come lo scrolling infinito.

Il dibattito in Turchia e le sfide globali

La Turchia sta anch'essa discutendo un progetto di legge che limiterebbe l'accesso ai social media per i minori di 15 anni, introducendo sistemi di verifica dell'età e strumenti di controllo parentale. Il governo turco sottolinea l'importanza di proteggere i bambini dai rischi online, mentre l'opposizione critica le proposte come eccessivamente restrittive.

Questo dibattito si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazioni riguardo alla libertà di espressione e all'intervento governativo nelle piattaforme online.

Critiche e la ricerca di un equilibrio

Nonostante le intenzioni protettive, queste normative affrontano diverse critiche. Organizzazioni come Amnesty Tech sostengono che tali divieti potrebbero essere inefficaci e non considerare appieno le realtà delle nuove generazioni. Emergono anche preoccupazioni significative riguardo alla privacy, in particolare per quanto riguarda i metodi di verifica dell'età, che potrebbero risultare invasivi. La sfida per i governi di tutto il mondo è trovare un equilibrio tra la tutela dei minori e il rispetto dei diritti digitali, garantendo al contempo un ambiente online sicuro, ma anche rispettoso della libertà di espressione e della privacy individuale.