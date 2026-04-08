Il mistero sull'identità di Satoshi Nakamoto, il creatore di Bitcoin, continua a generare intense discussioni e numerose ipotesi. Recentemente, un'importante inchiesta del New York Times ha suggerito che Satoshi potrebbe essere Adam Back, un rinomato criptografo britannico con un ruolo significativo nello sviluppo delle tecnologie digitali. Nonostante le evidenze presentate, Back ha fermamente negato ogni coinvolgimento.

L'indagine del New York Times e le analisi linguistiche

L'articolo del New York Times, curato dal giornalista John Carreyrou – già noto per le sue indagini su Theranos – ha posto Adam Back al centro dell'attenzione come possibile figura dietro lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto.

L'indagine si è basata su approfondite analisi linguistiche e stilometriche delle comunicazioni scambiate in vari forum crittografici tra il 1992 e il 2008. Un sofisticato algoritmo AI è stato impiegato per identificare similitudini tra lo stile di scrittura di Back e quello di Satoshi, rilevando specifici errori di punteggiatura e l'uso di doppie spaziature tra le frasi, elementi considerati "impronte digitali" linguistiche.

La netta smentita di Adam Back

Adam Back ha respinto con decisione le conclusioni dell'inchiesta. Attraverso un post su X (precedentemente Twitter), ha dichiarato esplicitamente di "non essere Satoshi". Ha spiegato che la sua lunga e profonda partecipazione nel settore della crittografia e delle valute digitali fin dai primi anni '90 potrebbe aver generato coincidenze stilistiche, ma ciò non lo rende il creatore di Bitcoin.

Back ha inoltre affermato: "Non so chi sia Satoshi, e penso che sia positivo per Bitcoin che resti un mistero", sottolineando come questa anonimità contribuisca a rafforzare il valore di Bitcoin come nuova e indipendente classe di asset digitale.

Il profilo di Adam Back e i suoi contributi

Il percorso professionale di Adam Back è strettamente legato al mondo delle criptovalute. È co-fondatore e CEO di Blockstream, e ha sviluppato Hashcash, il sistema di proof-of-work che è stato successivamente adottato nel protocollo di Bitcoin. Fin dagli anni '90, Back è stato un membro attivo e influente della comunità dei Cypherpunks, dove ha partecipato a discussioni fondamentali su temi come la privacy online e il denaro elettronico.

Questi concetti, centrali nelle sue ricerche e nelle sue interazioni, sono elementi che appaiono intrinsecamente legati al design e alla filosofia di Bitcoin.

Limiti e considerazioni sull'analisi comparativa

Il metodo investigativo di Carreyrou ha effettivamente evidenziato Adam Back come il candidato con la maggiore compatibilità stilistica. Tuttavia, esperti del settore, come il linguista computazionale Florian Cafiero, hanno espresso cautela, avvertendo che tali somiglianze linguistiche, pur essendo intriganti, non possono essere considerate conclusive. È stato anche suggerito che la notevole frequenza dei post di Back nei forum dei Cypherpunks potrebbe aver introdotto un bias nelle analisi.

Questo elevato volume di contributi avrebbe potuto aumentare la probabilità di rilevare somiglianze stilistiche con Satoshi, rispetto a partecipanti meno prolifici ma con interessi e background simili.

L'identità di Satoshi Nakamoto rimane, quindi, un enigma affascinante per il pubblico e per gli esperti. L'analisi stilistica, sebbene abbia offerto spunti interessanti, non ha ancora fornito una prova definitiva, lasciando aperto il dibattito su chi si celi realmente dietro questa figura rivoluzionaria che ha dato vita al fenomeno Bitcoin.