Nel dinamico settore del marketing digitale, la startup Hightouch ha raggiunto un traguardo notevole: un fatturato annuale ricorrente (ARR) di 100 milioni di dollari. Questo successo è stato alimentato dall'introduzione di innovativi strumenti di intelligenza artificiale (AI), che hanno contribuito a generare 70 milioni di dollari di ARR in soli venti mesi. Fondata otto anni fa, Hightouch ha rivoluzionato il modo in cui i professionisti del marketing creano contenuti personalizzati per marchi di primo piano come Domino’s, Chime, PetSmart e Spotify.

L'AI Trasforma il Marketing Creativo

Tradizionalmente, lo sviluppo di immagini e video per le campagne pubblicitarie online richiedeva l'intervento di designer e specialisti creativi. Con l'avvento dell'intelligenza artificiale, Hightouch ha introdotto un servizio che permette ai marketer di generare autonomamente contenuti su misura, eliminando la necessità di coinvolgere team di design o agenzie pubblicitarie. Kashish Gupta, co-CEO di Hightouch, ha sottolineato: "Prima dell'AI generativa, era impossibile per chiunque non avesse anni di esperienza nel design creare asset di livello consumer."

Coerenza del Brand e Personalizzazione Autonoma

Per assicurare la coerenza del brand, Hightouch si connette direttamente agli strumenti creativi già in uso dai suoi clienti, come la popolare piattaforma di design Figma, le librerie fotografiche e i sistemi di gestione dei contenuti (CMS).

Attingendo a queste fonti, la piattaforma "apprende" l'identità specifica di un'azienda. Gli agenti AI di Hightouch utilizzano quindi foto, design e insight sui clienti per aiutare i marketer a costruire campagne pubblicitarie personalizzate in modo autonomo, senza attendere i designer o gli sviluppatori. L'obiettivo è creare immagini e video che appaiano realizzati da professionisti, evitando l'aspetto "finto" o generico spesso associato all'AI. Ad esempio, Domino’s non genererà mai una pizza, ma utilizzerà immagini esistenti, inserendole in un contesto pubblicitario dove lo sfondo o altri elementi potrebbero essere generati dall'AI, garantendo così autenticità visiva.

Crescita e Valutazione di Mercato

L'azienda, che conta oggi circa 380 dipendenti, è stata valutata 1,2 miliardi di dollari nel febbraio 2025, in seguito a un round di finanziamento di Serie C da 80 milioni di dollari guidato da Sapphire Ventures. Hightouch è guidata dai co-CEO Kashish Gupta e Tejas Manohar, quest'ultimo ex engineering manager presso Segment, una piattaforma di dati cliente acquisita da Twilio per 3,2 miliardi di dollari nel 2020.

L'Impatto Strategico dell'AI nel Marketing

L'adozione di strumenti di intelligenza artificiale nel marketing non solo accelera il processo creativo, ma apre nuove opportunità per le aziende che mirano a una profonda personalizzazione delle campagne senza la dipendenza esclusiva da team esterni o esperti di design.

La strategia di Hightouch, che combina l'AI con gli strumenti creativi esistenti, sta ridefinendo i confini tra creatività e automazione nel marketing. Questa innovazione non solo incrementa l'efficienza, ma offre anche maggiore agilità e personalizzazione, fattori cruciali per i brand che desiderano mantenere un vantaggio competitivo nel panorama digitale in continua evoluzione.