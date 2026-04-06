La startup spagnola Xoople ha annunciato, il 6 aprile 2026, la chiusura di un round di finanziamento Serie B da 130 milioni di dollari. L'operazione segna una tappa fondamentale nel suo ambizioso progetto di mappare il pianeta per l'intelligenza artificiale, portando il totale dei fondi raccolti a circa 225 milioni di dollari.

Investitori e Crescita Finanziaria

Il round è stato guidato da Nazca Capital, con la partecipazione di MCH Private Equity, CDTI (fondo di sviluppo tecnologico sostenuto dal governo spagnolo), Buenavista Equity Partners e Endeavor Catalyst.

Prima di questa iniezione, Xoople aveva già raccolto circa 137 milioni di euro tramite investimenti pubblici e privati, inclusi CDTI e AXIS/ICO. Questo ha evidenziato la capacità dell'azienda di attrarre capitali significativi nell'ecosistema deep tech spagnolo, in linea con i trend di crescita del 2025.

Innovazione Tecnologica e Collaborazioni Strategiche

Il CEO e co-fondatore Fabrizio Pirondini ha rivelato un accordo con il contractor statunitense L3Harris Technologies per la progettazione di sensori ottici avanzati destinati ai satelliti Xoople. L'obiettivo è raccogliere dati con una precisione "due ordini di grandezza superiore" rispetto ai sistemi esistenti. Sebbene i dettagli su satelliti o specifiche tecniche siano riservati, Pirondini ha confermato la continua raccolta di capitale per lo sviluppo.

Fondata nel 2019, Xoople ha dedicato sette anni allo sviluppo della propria infrastruttura, basata su dati satellitari governativi e integrata con fornitori cloud.

Posizionamento nel Mercato e Strategie Competitive

Xoople si inserisce in un panorama competitivo già popolato da operatori affermati nell'osservazione terrestre, come Vantor, Planet, BlackSky e Airbus, tutti attivi con satelliti e dataset AI. L'azienda ha adottato una mossa strategica distintiva: ha presidiato i canali di distribuzione chiave, siglando partnership con Microsoft ed Esri, prima ancora di disporre dei propri dati. Aravind Ravichandran, CEO di TerraWatch Space, ha sottolineato questo approccio lungimirante.

La Visione del "Earth’s System of Record"

La visione di Fabrizio Pirondini è ambiziosa: costruire un "Earth’s System of Record". Questo progetto mira a creare un modello AI globale, basato su dati proprietari e sviluppato con partner strategici. Tale obiettivo rappresenta un passaggio fondamentale per Xoople, che si sta trasformando da aggregatore di dati a detentore della piena ownership della filiera tecnologica. Lo sviluppo di un sistema basato su sensori e satelliti propri segna questa transizione, consolidando la roadmap per diventare il sistema di riferimento globale per la registrazione e l'analisi planetaria tramite intelligenza artificiale.

Il Ruolo di Xoople nell'Earth Intelligence Europea

L'investimento in Xoople riflette la crescita dell'ecosistema tecnologico spagnolo ed evidenzia come il settore dell'Earth Intelligence stia acquisendo centralità nel contesto europeo. Confrontato con altri round di primo piano (biotech, fintech o software), l'investimento in Xoople dimostra il potenziale di questo segmento nella transizione verso una gestione dei dati spaziali guidata dall'AI a livello istituzionale e aziendale. In sintesi, Xoople conferma la sua posizione di startup avanzata, focalizzata su tecnologie profonde e pronta a governare la nuova generazione di dati sul pianeta.