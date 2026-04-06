L'appuntamento annuale con TechCrunch Disrupt 2026 si avvicina, promettendo di essere un epicentro per l'innovazione tecnologica globale. L'evento si terrà dal 13 al 15 ottobre presso il Moscone West di San Francisco, richiamando fondatori, investitori e operatori del settore nella vibrante Silicon Valley.

Offerte Esclusive per la Partecipazione

A partire da oggi, si apre un'opportunità eccezionale per assicurarsi la partecipazione a TechCrunch Disrupt 2026 a un prezzo vantaggioso. È infatti possibile beneficiare di un risparmio di 500$ sul costo del biglietto.

Questa offerta esclusiva ha una durata limitata: si concluderà improrogabilmente il 10 aprile a mezzanotte PT, senza possibilità di estensione. Un'occasione da non perdere per chi desidera accedere a uno degli eventi più influenti del settore.

I Vantaggi Strategici di Disrupt

La partecipazione a Disrupt offre vantaggi concreti per lo sviluppo professionale e aziendale. I partecipanti avranno accesso diretto a investitori attivi e a una rete di fondatori in forte crescita. Il networking è progettato per generare connessioni reali e di alto impatto. Inoltre, l'evento fornisce approfondimenti tattici immediatamente applicabili e una visione privilegiata sulle tendenze tecnologiche emergenti, spesso prima che queste si diffondano su larga scala.

Un Programma Ricco di Opportunità

Il programma di TechCrunch Disrupt è ricco di stimoli e opportunità. Saranno presenti oltre 300 startup espositrici, offrendo una panoramica sulle innovazioni più recenti. L'attesissimo Startup Battlefield 200 vedrà in palio un premio di 100.000$ senza equity, rappresentando una vetrina cruciale per le nuove imprese. Le interazioni non si esauriscono nei giorni principali: gli eventi collaterali permettono di estendere il networking e le occasioni di incontro. Tra gli speaker di prestigio figurano nomi come Matt Mullenweg, Phoebe e Sophia Kianni, Vinod Khosla, insieme a rappresentanti di colossi tecnologici quali Google Cloud, Netflix e Waymo.

Per chi mira a scalare la propria azienda o è attivamente alla ricerca di investimenti, Disrupt si configura come una piattaforma insostituibile.

Sono disponibili diverse tipologie di pass, pensate per soddisfare le specifiche esigenze di ogni partecipante, garantendo così un'esperienza su misura.

Agire Rapidamente per Assicurarsi il Miglior Prezzo

Con soli cinque giorni rimanenti per ottenere un risparmio fino a 500$ sul biglietto, l'invito è a bloccare subito il prezzo più vantaggioso. TechCrunch Disrupt 2026 non è solo un convegno, ma un crocevia fondamentale per le menti che stanno disegnando il futuro della tecnologia globale.