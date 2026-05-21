Il settore degli investimenti in tecnologia accoglie un nuovo protagonista: Convective Capital. La società di venture capital ha annunciato un fondo da 85 milioni di dollari, dedicato a potenziare la resilienza contro le calamità naturali. L'iniziativa giunge in un periodo di crescente allarme, evidenziato da incendi e disastri che hanno minacciato i sobborghi di Los Angeles.

Convective Capital: da firetech a resilienza

Guidata da Bill Clerico, Convective Capital operava già nel 2022 con un fondo da 35 milioni di dollari, focalizzato sul “firetech” (innovazione anti-incendio), includendo Pano (telecamere AI per rilevamento incendi).

Con il nuovo fondo, la missione si espande, abbracciando soluzioni innovative che rafforzano la resilienza contro diversi disastri.

Nuove direzioni e investimenti

Oltre agli ambiti iniziali, Convective Capital indirizza capitali verso tecnologie per la gestione del rischio fisico. Tra le prime quattro iniziative figurano The Lumber Manufactory (gestione legname) e Voltaire (droni per ispezione linee elettriche). L'obiettivo è migliorare la risposta alle emergenze e rafforzare i legami con gli investitori istituzionali, come le compagnie assicurative.

Tecnologie resilienti nel venture capital

Il supporto degli investitori istituzionali è una svolta fondamentale per Convective Capital. L'interesse crescente di assicurazioni e gestori patrimoniali è motivato dalla necessità di mitigare rischi.

Il valore delle proprietà immobiliari a rischio è stimato in 60 trilioni di dollari; gli Stati Uniti spendono oltre un trilione all'anno in mitigazione e recupero. Ciò crea significative opportunità per innovazioni ad alto impatto.

Panorama del venture capital globale

Il settore del venture capital vive una fase di polarizzazione. Ad aprile 2026, sono stati raccolti 17,5 miliardi di dollari tramite 30 nuovi fondi. Una quota preponderante è andata a mega-fondi (es. Sequoia Capital), focalizzati su AI e tecnologie infrastrutturali. Parallelamente, nuovi fondi si orientano verso settori di nicchia e regioni emergenti.

In questo contesto, Convective Capital si posiziona come elemento di congiunzione tra piccole e medie imprese, fornendo capitale ed esperienza.

L'intensificarsi dei cambiamenti climatici e l'urgenza di strategie di resilienza rappresentano sfide significative. Convective Capital emerge come attore chiave, puntando su sostenibilità e innovazione tecnologica quali pilastri per la gestione del rischio globale.