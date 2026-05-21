Spotify lancia Reserved, un nuovo programma per rafforzare il legame tra fan e artisti, offrendo ai “top fan” l'acquisto anticipato di biglietti per i concerti.
Criteri e meccanismi di selezione
Il riconoscimento come “fan fedele” si basa su streaming, condivisioni e attività sulla piattaforma, tramite algoritmi proprietari. Un sistema di monitoraggio previene manipolazioni da bot o intelligenza artificiale.
Riservato a utenti maggiorenni negli Stati Uniti, il programma prevede una notifica per l'acquisto di massimo due biglietti in una finestra prioritaria.
L'offerta non è garantita a tutti i superfans per domanda eccessiva. L'acquisto avviene tramite partner di ticketing, con Spotify che facilita il processo.
Il percorso di Spotify nel ticketing live
Non è il primo approccio di Spotify ai concerti. Dal 2022, la piattaforma ha venduto biglietti direttamente tramite il sito Tickets, integrandosi con partner come Ticketmaster ed Eventbrite.
Sempre dal 2022, il programma Fans First offre ai fan selezionati accesso anticipato a prevendite e merchandising esclusivo. Spotify ha già collaborato per sezioni riservate di biglietti basate sulla lealtà dei fan.
Reazioni della community
L'iniziativa ha generato reazioni miste. Alcuni utenti accolgono favorevolmente Reserved, vedendola come una funzione interessante che avvantaggia i veri fan.
Altri sollevano dubbi sulla distinzione tra impegno genuino e manipolazione algoritmica, temendo che "streamare 24/7" possa alterare il concetto di “fan top”.
Significato strategico di Reserved
Reserved è una svolta strategica per Spotify, trasformandola da piattaforma di streaming a interprete attivo delle dinamiche dei fan. Valorizza l'engagement, convertendo l'ascolto in accesso prioritario ai biglietti.
Questa mossa mira a stimolare maggiori interazioni, rafforzare la fidelizzazione degli utenti e migliorare la posizione competitiva di Spotify verso utenti, artisti e partner della filiera dei concerti.
Il programma debutterà questa estate su tour selezionati e si espanderà. L'obiettivo è rafforzare l'esperienza "Live Events", che Spotify persegue dal 2022 per mantenere gli utenti all'interno dell'app durante l'intero percorso musicale.
Il successo dipenderà dall'equilibrio tra trasparenza e correttezza nella selezione dei fan, evitando pratiche percepite come elitiste o manipolative. Una gestione efficace potrebbe rendere Reserved un nuovo standard nell'engagement musicale.