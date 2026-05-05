Nel dinamico settore dell'hardware per l'intelligenza artificiale, Cerebras Systems riaccende i riflettori sul suo imminente sbarco in borsa. L'azienda si prepara a lanciare la sua seconda IPO, offrendo 28 milioni di azioni tra 115 e 125 dollari ciascuna. L'operazione mira a raccogliere fino a 3,5 miliardi di dollari, con una valutazione potenziale fino a 26,6 miliardi di dollari alla fascia alta.

Dettagli dell'Offerta Pubblica

Cerebras intende quotarsi al Nasdaq con il simbolo "CBRS", segnando una nuova fase dopo il ritiro di una precedente registrazione nell'ottobre 2025.

Al prezzo massimo di 125 dollari per azione, l'IPO potrebbe generare un ricavo di 3,5 miliardi di dollari, portando la capitalizzazione di mercato stimata a circa 26,6 miliardi di dollari.

Contesto Finanziario e Crescita

La posizione di Cerebras è sostenuta da una crescita significativa: i ricavi sono aumentati a 510 milioni di dollari nel 2025, dai 290,3 milioni dell'anno precedente. L'azienda ha registrato un utile per azione di 1,38 dollari, passando da perdite a profitti. Il sindacato degli underwriter è guidato da Morgan Stanley, Citigroup, Barclays e UBS.

Rilancio dopo il Ritiro del 2025

Il ritiro dell'IPO nell'ottobre 2025 era stato motivato da una revisione federale sulle relazioni con il cliente-investitore G42 degli Emirati Arabi Uniti, che resta un partner strategico e commerciale.

Successivamente, Cerebras ha rafforzato la sua posizione finanziaria con raccolte di capitale per 1,1 miliardo di dollari a settembre e un ulteriore miliardo a febbraio, raggiungendo valutazioni crescenti fino a 23 miliardi di dollari.

Il Chip Wafer-Scale e i Partner Chiave

Il vantaggio competitivo di Cerebras risiede nel suo innovativo chip Wafer-Scale Engine. Questa tecnologia integra miliardi di transistor su un singolo wafer, offrendo un'inferenza altamente efficiente e sostenibile rispetto alle tradizionali GPU. Recenti accordi pluriennali con OpenAI e AWS, per un valore superiore ai 10 miliardi di dollari, amplificano la sua rilevanza nel mercato dell'infrastruttura AI.

Implicazioni per il Mercato AI e Scenari Futuri

Se la valutazione dovesse attestarsi tra i 26 e i 40 miliardi di dollari, questa IPO si configurerebbe come il più importante collocamento tecnologico del 2026 finora. La notevole domanda, con ordini che ammontano a circa 10 miliardi di dollari per un'offerta di 3,5 miliardi di dollari, evidenzia il forte interesse degli investitori per le aziende specializzate nell'hardware AI.

In prospettiva, il successo di Cerebras potrebbe aprire la strada a IPO ancora più ambiziose (SpaceX, OpenAI, Anthropic), riflettendo una crescente fiducia nel settore e nella tecnologia wafer-scale come infrastruttura critica per l'intelligenza artificiale. Lo scenario futuro richiede attenzione: nonostante fondamentali positivi e solida domanda, non si possono escludere potenziali volatilità legate all'esecuzione dell'IPO, al posizionamento competitivo rispetto a Nvidia e alla stabilità dei flussi di ricavo.

La nuova IPO di Cerebras rappresenta un test cruciale sul valore attribuito all'hardware specificamente progettato per l'AI e sull'importanza che gli investitori sono disposti a concedere a una nuova generazione di chip, in contrapposizione all'egemonia delle GPU.