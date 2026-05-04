Katie Haun, ex investitrice di Andreessen Horowitz, ha annunciato la chiusura di una raccolta fondi da 1 miliardo di dollari, destinati a due nuovi veicoli di investimento. L'obiettivo è sostenere startup innovative nel settore crypto e blockchain, con una particolare enfasi sull'integrazione con l'intelligenza artificiale. La sua società, Haun Ventures, prevede di impiegare questi capitali a livello globale nei prossimi due o tre anni, focalizzandosi su asset alternativi, servizi finanziari e l'emergente economia agentica.

L'espansione strategica di Haun Ventures

Questa significativa raccolta fondi segna un'espansione del mandato di Haun Ventures, che ora include attivamente startup che combinano servizi finanziari e intelligenza artificiale. La visione si basa sulla convinzione che gli agenti AI richiederanno nuove infrastrutture finanziarie, capaci di gestire transazioni a velocità macchina. Il portafoglio esistente di Haun Ventures include già elementi chiave di questa infrastruttura crypto, come dimostrano investimenti di successo in realtà quali Bridge, acquisita da Stripe, e le promettenti BVNK e Fireblocks.

La visione degli agenti AI e l'infrastruttura finanziaria

La tesi di Katie Haun sugli agenti AI e le infrastrutture finanziarie mira a costruire un ecosistema dove gli agenti software autonomi possano eseguire transazioni autonome senza la necessità di un intervento umano costante.

Per raggiungere questo obiettivo, sono indispensabili sistemi di pagamento programmabili e meccanismi di regolamento in stablecoin, che si configurano come soluzioni ideali rispetto alle infrastrutture bancarie tradizionali, spesso inadeguate a gestire le esigenze specifiche di tali agenti. Il portafoglio di Haun Ventures è già naturalmente allineato a queste necessità, contribuendo alla costruzione dei primitivi finanziari cruciali per il futuro degli agenti AI. La struttura dei nuovi fondi, pur mantenendo la strategia di investimento del 2022, è stata calibrata per rispondere alle attuali condizioni di mercato, piuttosto che mirare alle dimensioni di picco del ciclo.

Opportunità, rischi e prospettive di mercato

L'integrazione tra AI e crypto, sebbene apra a notevoli opportunità, presenta anche specifici rischi. Non tutte le applicazioni degli agenti AI, infatti, richiedono necessariamente un'infrastruttura crypto. L'introduzione di soluzioni blockchain in contesti dove non sono strettamente necessarie potrebbe generare complessità superflue e aumentare le vulnerabilità regolamentari. Per questo motivo, Haun Ventures si impegnerà a valutare attentamente ogni caso d'uso, assicurandosi che le integrazioni siano giustificate e benefiche.

La solidità e la lungimiranza della tesi di Haun hanno attratto gli investitori, soprattutto in un contesto di mercato in cui altre società di venture capital vedono diminuire il valore dei propri portafogli.

La validità effettiva di questa strategia si manifesterà nei prossimi anni, attraverso l'attenta implementazione degli investimenti che riflettono questa convergenza tecnologica. Questa raccolta non è solo un segnale di fiducia nel potenziale degli agenti AI, ma anche il riconoscimento della necessità di una tesi duratura, capace di resistere a molteplici cicli tecnologici. L'approccio di Haun Ventures si configura così come un robusto segnale di mercato verso l'intersezione tra AI e crypto quale motore di crescita futuro.