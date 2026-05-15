La crescente domanda energetica dei data center alimentati dall'intelligenza artificiale sta mettendo a dura prova le infrastrutture. Il Lake Tahoe, con stazioni sciistiche, affronta una grave crisi energetica. A maggio 2027, il contratto di fornitura tra NV Energy e Liberty Utilities terminerà, con l'energia ridirezionata ai data center.

Data center: motore di consumo

I data center stanno trasformando il Nevada in un hub tecnologico. Google, Apple e Microsoft hanno investito nel corridoio Tahoe-Reno, generando una domanda stimata dal Desert Research Institute in 5.900 megawatt entro il 2033.

NV Energy reindirizza l'energia dalle comunità ai data center, poiché pagano prezzi premium.

Equilibrio energetico precario

Questo reindirizzamento comporterà un inevitabile aumento dei costi per i circa 49.000 residenti e proprietari di seconde case nel Lake Tahoe. La complessità normativa è dalla parziale connessione al sistema energetico, rendendo ardue le opzioni di approvvigionamento. Liberty Utilities ha richiesto una connessione diretta alla rete californiana, un'impresa da centinaia di milioni di dollari.

Futuro energetico incerto

La situazione del Lake Tahoe evidenzia il predominio dei data center sul mercato energetico e le ripercussioni sulle comunità. NV Energy ha dichiarato che le transizioni erano pianificate, con l'intesa che il contratto con Liberty Utilities fosse temporaneo, ma le proiezioni di consumo per i progetti industriali sollevano interrogativi sull'affidabilità.

Nuove politiche energetiche

Esperti sottolineano la necessità di maggiore partecipazione pubblica e politiche trasparenti per gestire le transizioni energetiche. Organizzazioni locali e gruppi ambientalisti sollecitano una valutazione completa delle opzioni, enfatizzando un'interazione chiara con i residenti.

La sfida del Lake Tahoe non è solo locale, ma un sintomo di dinamiche globali. Il potere economico dei giganti tecnologici incide sulla vita quotidiana delle comunità, e il futuro energetico del lago dipenderà dalla capacità di negoziare un percorso nell'incerto panorama.