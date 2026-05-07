L'app Tome, concepita per il tracciamento delle letture e per la creazione di una community di appassionati ispirati da BookTok, ha comunicato la sua chiusura definitiva. L'annuncio ufficiale, diffuso il 7 maggio 2026, stabilisce che l'applicazione cesserà di funzionare il 29 maggio, data in cui avverrà la dismissione irreversibile dei server e del sito web.

Il sogno di un'alternativa a Goodreads

Tome si era affermata come un'alternativa sociale a Goodreads, proponendo funzionalità innovative per gli amanti dei libri. Tra queste, la possibilità di registrare le proprie letture, assegnare valutazioni, condividere immagini di citazioni o meme, creare playlist tematiche e ricevere raccomandazioni personalizzate.

La sua base di utenti, composta prevalentemente da lettori della Generazione Z, era cresciuta significativamente grazie all'influenza di BookTok, la dinamica community di TikTok che ha rivoluzionato il settore editoriale attraverso recensioni virali e un efficace passaparola digitale.

Una nicchia affollata e costosa

Nonostante l'iniziale entusiasmo, il settore delle app di tracciamento libri si è rivelato particolarmente saturo. Tome ha dovuto affrontare una forte concorrenza, non solo dal leader di mercato Goodreads, ma anche da numerose altre piattaforme come Fable, Margins, Bookly, StoryGraph, Bookmory, Pagebound e TBR. Alcune di queste, peraltro, sono anch'esse prossime alla chiusura. Un ulteriore fattore critico è stato il modello sociale dell'app, che, con la sua ricchezza di GIF, meme e contenuti multimediali, ha generato costi operativi elevati per il suo mantenimento.

La ragione economica della chiusura

La ragione fondamentale della chiusura, come spiegato dalla stessa azienda, risiede nell'incapacità di raggiungere una scala di utenti tale da coprire i costi operativi. La dichiarazione ufficiale ha evidenziato che il servizio «non era finanziariamente sostenibile da mantenere». Nonostante la community avesse raggiunto i 100.000 utenti, questo numero non si è rivelato sufficiente a garantire la sostenibilità economica e la continuità dell'applicazione.

Scadenze e tutela degli utenti

La data cruciale per la chiusura è il 29 maggio 2026: a partire da quel giorno, i server di Tome verranno disattivati e il sito web non sarà più consultabile. È fondamentale che gli utenti procedano all'esportazione dei propri dati, inclusi post, immagini e aggiornamenti di lettura, disponibili in formato spreadsheet, prima della disattivazione definitiva del servizio.

Un riflesso sulla cultura BookTok

La parabola di Tome evidenzia la complessità nel convertire l'entusiasmo virale di community come BookTok in modelli di business sostenibili. Sebbene BookTok sia rinomato per aver trasformato titoli di nicchia in bestseller grazie a un coinvolgimento spontaneo, questo non si è tradotto in un successo economico strutturato per un'applicazione dedicata.

In conclusione, la chiusura di Tome rappresenta la fine di un progetto che, pur avendo un significativo impatto culturale, non è riuscito a monetizzare la partecipazione degli utenti in un'economia sostenibile. Il tentativo di proporre un'alternativa sociale a Goodreads, pur richiamando lo spirito delle community online, si è scontrato con la realtà di un mercato digitale già consolidato e dominato da pochi attori con una scala operativa nettamente superiore.