Bumble, una delle principali app di dating, ha annunciato l'eliminazione dello **swipe**, la funzione che ha caratterizzato il settore per oltre un decennio. La CEO Whitney Wolfe Herd ha confermato questa decisione, definendo lo swipe obsoleto e promettendo un approccio «rivoluzionario» per la categoria.

La svolta strategica di Bumble

La mossa arriva in un periodo di difficoltà per Bumble, che ha registrato un calo significativo degli utenti paganti. Nel primo trimestre del 2026, il numero di abbonati è sceso del 21%, passando da 4 milioni a circa 3,2 milioni.

Questa riduzione è parte di un «reset deliberato della base utenti», volto a costruire una community più intenzionale e impegnata, piuttosto che focalizzata sui grandi numeri.

L'intelligenza artificiale al centro del futuro

La nuova strategia di Bumble è incentrata sull'intelligenza artificiale. Il team sta sviluppando «Bee», un assistente AI progettato per apprendere le preferenze, gli obiettivi relazionali e lo stile comunicativo di ogni utente. L'obiettivo è suggerire match più significativi e profondi. Sono stati anche prospettati scenari futuristici, come l'interazione tra bot AI personali, delineando una visione audace per il dating digitale.

Tempistiche e impatto sul mercato

Il rebranding dell'app, che includerà la nuova esperienza senza swipe, è previsto per l'ultimo trimestre del 2026, con un lancio graduale nella prima metà del 2027.

Questa trasformazione rappresenta una scommessa audace nel settore del dating. Mentre app come Tinder continuano a basarsi sullo swipe, e competitor come Hinge ne sono sempre stati privi, Bumble mira a distinguersi.

La decisione potrebbe attrarre utenti insoddisfatti delle interazioni superficiali, ma al contempo rischia di allontanare chi preferisce la semplicità e l'immediatezza. Inoltre, la reazione della Gen Z all'AI è mista: alcuni apprezzano l'innovazione, altri lamentano un'eccessiva artificialità. La capacità di bilanciare autenticità e personalizzazione sarà cruciale per il successo della nuova direzione.

L'evoluzione del settore e la visione di Bumble

L'abbandono dello swipe non è un passo isolato.

Bumble aveva già introdotto strumenti di AI generativa, come funzionalità per migliorare foto e profili nel febbraio 2026. A marzo dello stesso anno, erano stati avviati test in mercati specifici per un'esperienza senza swipe, basata su profili più narrativi. Anche Match Group, proprietaria di Tinder, sta investendo in AI e nel formato "in real life" (IRL) per contrastare la "stanchezza da swipe", pur mantenendo la meccanica tradizionale.

La narrazione enfatizza una reinvenzione qualitativa, presentando l'AI non come un semplice strumento, ma come un «supercharger» per connessioni più autentiche. Questa visione mira a rispondere alla crescente "fatica da swipe", offrendo un'alternativa tangibile a un flusso infinito di profili spesso insoddisfacenti.

Bumble si posiziona così all'avanguardia di una nuova era post-swipe. Il successo di questa transizione potrebbe ridefinire il concetto stesso di dating app, mentre un'eventuale percezione di eccessiva complessità potrebbe renderla distante dalle aspettative degli utenti.