In India, dove i consumatori ricevono un elevato volume di chiamate quotidiane, da spam a servizi, Equal AI ha introdotto un innovativo assistente AI. Questo sistema è progettato per rivoluzionare la gestione delle chiamate telefoniche, agendo per conto degli utenti. Il servizio ha rapidamente guadagnato popolarità, contando oltre un milione di utenti attivi mensilmente su Android, con più di 300.000 utenti attivi quotidianamente e gestendo oltre 600.000 chiamate al giorno.

Finanziamento e innovazione tecnologica

Equal AI ha recentemente raccolto 30 milioni di dollari in un round di Serie B, guidato da Prosus Ventures e Tomales Bay Capital, con la partecipazione di Think Investments e Valiant Fund, portando il capitale totale a oltre 42 milioni di dollari.

Il finanziamento supporterà nuove funzionalità (versione iOS, abbonamento premium) e segue un modello innovativo con valutazioni variabili in base agli obiettivi, permettendo di pubblicizzare la valutazione più alta. Al centro del servizio vi è una tecnologia sofisticata che combina riconoscimento e sintesi vocale, sviluppata con ElevenLabs. L'assistente AI risponde, trascrive e comprende l'intenzione del chiamante, agendo di conseguenza per un'interazione naturale. La qualità vocale realistica, la gestione multilingue e l'adattamento agli accenti indiani offrono un'esperienza utente superiore. L'assistente filtra chiamate indesiderate e gestisce quelle urgenti, permettendo agli utenti di concentrarsi sulle comunicazioni importanti.

L'app registra le chiamate, fornendo cronologia e riepiloghi.

Scenario competitivo e prospettive

Il mercato dello screening delle chiamate è competitivo, con attori come Google, Apple e Truecaller. Tuttavia, Equal AI si distingue per la sua profonda comprensione del contesto locale indiano, che le conferisce un vantaggio. L'azienda prevede di estendere le funzionalità per gestire anche chiamate da numeri conosciuti e per eseguire azioni proattive, come l'invio di messaggi per consegne o la prenotazione di appuntamenti. L'obiettivo è affermarsi come leader nel settore degli assistenti AI per la telefonia in India, puntando su innovazione e mantenimento di elevati standard di qualità vocale e affidabilità.