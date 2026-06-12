Prometheus, la startup di intelligenza artificiale di Jeff Bezos e Vik Bajaj, ha raccolto 12 miliardi di dollari in un round Serie B, raggiungendo una valutazione di 41 miliardi di dollari. Questo secondo round la colloca tra le più valorizzate startup AI. L'obiettivo è sviluppare un "ingegnere generale artificiale", software per rivoluzionare progettazione e produzione di sistemi fisici complessi. Tra i finanziatori: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, BlackRock, Bezos.

L'ingegnere generale artificiale: visione e impatto

Prometheus mira a un software AI che automatizzi progettazione e fabbricazione di sistemi complessi (motori a reazione, composti farmaceutici).

Bezos ritiene che i guadagni di produttività possano generare una "scarsità di lavoro", con domanda di lavoratori superiore all'offerta. Ciò innalzerebbe gli standard di vita, riducendo doppi redditi.

Valore di mercato e obiettivi strategici

I 12 miliardi di dollari raccolti evidenziano il potenziale di Prometheus nel ridefinire i processi produttivi. L'obiettivo è ristrutturare la produzione di beni fisici (jet, dispositivi medici). Bezos ha spiegato che la tecnologia può ridurre i tempi di ciclo, accelerandoli di dieci volte.

Applicazioni e ruolo per gli ingegneri

Pur non focalizzandosi su robotica o automazione di fabbrica, la tecnologia di Prometheus influenzerà questi settori. Il sistema è un "copilota" per gli ingegneri, potenziandone le capacità anziché sostituirli.

Questo approccio trasformerà il lavoro ingegneristico nell'era dell'AI.

Sfide e prospettive future

La visione di Prometheus comporta sfide tecnologiche. Gran parte del finanziamento sarà per le esigenze computazionali. Con uffici a San Francisco, Londra e Zurigo, la startup aggrega talenti globali per l'automazione. L'ambizione dell'"ingegnere generale artificiale" apre una nuova frontiera per l'AI nell'industria manifatturiera.