Ford ha riassunto 350 ingegneri veterani, inclusi ex dipendenti e specialisti provenienti da fornitori, dopo che i sistemi di intelligenza artificiale e l'automazione non sono riusciti a garantire il livello di qualità desiderato. L'azienda aveva fatto sempre più affidamento su questi sistemi automatizzati, ottenendo risultati deludenti. Questi tecnici esperti, soprannominati “ingegneri dalla barba grigia”, ora hanno il compito di individuare i punti critici di fallimento prima che un componente raggiunga la fase di produzione.

Il valore dell'esperienza umana

L'approccio di Ford sottolinea come l'esperienza e le competenze umane rimangano fondamentali. Charles Poon, vicepresidente di vehicle hardware engineering di Ford, ha ammesso che si era erroneamente creduto che l'introduzione della sola intelligenza artificiale e l'ingestione dei requisiti di progettazione avrebbero prodotto un prodotto di alta qualità. Questa consapevolezza ha portato l'azienda a reintrodurre specialisti tecnici per formare il personale più giovane e riprogrammare gli strumenti di intelligenza artificiale, migliorando i metodi di raccolta dati e l'efficacia complessiva dei sistemi.

L'integrazione strategica dell'AI

Nonostante gli intoppi iniziali, l'intelligenza artificiale mantiene un ruolo cruciale nella strategia di controllo qualità di Ford.

L'azienda utilizza oltre 100.000 test automatizzati basati sull'AI per sottoporre a stress i sistemi software e identificare casi limite. Questa capacità permette di implementare rapidamente modifiche, anche nelle fasi avanzate di sviluppo dei veicoli, garantendo che il software funzioni perfettamente prima di raggiungere il cliente. Ford considera ora l'affidabilità del software una disciplina rigorosa, con metriche precise, analogamente a quanto avviene per l'hardware.

Un nuovo approccio alla qualità e alla prevenzione

Ford ha operato un cambiamento di mentalità, passando da una filosofia “trova e correggi” a un approccio incentrato sulla prevenzione dei problemi. Questo è stato reso possibile da una stretta collaborazione tra i team software e digitali e i gruppi di ingegneria, produzione e catena di approvvigionamento.

L'istituzione di un team di assicurazione qualità software, composto da 40 dipendenti, è un chiaro segnale dell'impegno a prevenire i difetti prima che si manifestino, anche se l'azienda continua a emettere più richiami rispetto ai suoi rivali negli Stati Uniti.

I risultati di questa strategia mista sono già visibili: Ford prevede una riduzione di 1 miliardo di dollari nei costi quest'anno e ha conquistato il primo posto tra i marchi generalisti nella JD Power Initial Quality Survey. La diminuzione dei costi di garanzia e del tasso di richiamo evidenzia come la combinazione di competenze umane e tecnologie AI, integrate in modo efficace, sia la chiave per un'innovazione sostenibile e una qualità superiore nel settore automobilistico.